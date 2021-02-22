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Приемка первого энергоблока БелАЭС в эксплуатацию планируется в апреле-мае

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Госатомнадзор: Плановое отключение первого энергоблока БелАЭС от сети продлится около недели Плановое отключение первого энергоблока БелАЭС от сети продлится около недели. Сейчас реакторная установка находится в холодном состоянии, то есть процессы...

Плановое отключение первого энергоблока БелАЭС от сети продлится около недели. Сейчас реакторная установка находится в холодном состоянии, то есть процессы выработки электроэнергии приостановлены.Это рабочий процесс, необходимый для выполнения регламентных заданий. "Данные действия не должны вызывать беспокойства у населения", - об этом сегодня заявили в Госатомнадзоре.Приемка первого энергоблока БелАЭС в эксплуатацию планируется в апреле-мае. Ее проведет специально созданная комиссия. Распоряжением премьер-министра будет утвержден состав этой группы. Проконтролируют как состояние объектов и систем, так и готовность персонала. Госатомнадзор подготовит заключение, на основании которого будет выдана лицензия на эксплуатацию.В этом году наша страна планирует принять еще две миссии МАГАТЭ.