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Латушко просит инвестфонды предъявить белорусские евробонды к досрочному погашению
22.02.2021 20:41 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Народное антикризисное управление от имени Павла Латушко направило письма всем инвестфондам, которые держат белорусские еврооблигации, с просьбой предъявить ценные бумаги к досрочному погашению. Об этом сообщила пресс-служба НАУ.
По словам авторов письма, деньги от продажи евробондов пошли не на рефинансирование внешнего долга, как это было заявлено в проспекте эмиссии, а на репрессии против белорусского народа. К такому выводу подталкивает непрозрачность использования доходов от облигаций.
К тому же на момент эмиссии бондов в Беларуси уже нарушали законы и права человека: «сажали кандидатов в тюрьмы, разгоняли мирные демонстрации, не допускали независимых людей в состав участковых избирательных комиссий».
В письмах приводятся выдержки из доклада Московского механизма ОБСЕ, резолюции Европарламента и «Акта о демократии в Беларуси» от США. В обращениях много отсылок на свидетельства об убийствах, насилии, пытках и фальсификациях в Беларуси.
В июне 2020 года Беларусь
По данным НАУ, белорусские евробонды купили 27 инвестиционных фондов из Великобритании, Франции, Швейцарии, США и других стран. Среди них много известных компаний: Raiffeisen, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley.
Получить комментарий в Минфине Беларуси не удалось.
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По словам авторов письма, деньги от продажи евробондов пошли не на рефинансирование внешнего долга, как это было заявлено в проспекте эмиссии, а на репрессии...
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