Латушко просит инвестфонды предъявить белорусские евробонды к досрочному погашению

Источник материала: Tut.by

Народное антикризисное управление от имени Павла Латушко направило письма всем инвестфондам, которые держат белорусские еврооблигации, с просьбой предъявить ценные бумаги к досрочному погашению. Об этом сообщила пресс-служба НАУ.

По словам авторов письма, деньги от продажи евробондов пошли не на рефинансирование внешнего долга, как это было заявлено в проспекте эмиссии, а на репрессии против белорусского народа. К такому выводу подталкивает непрозрачность использования доходов от облигаций.

К тому же на момент эмиссии бондов в Беларуси уже нарушали законы и права человека: «сажали кандидатов в тюрьмы, разгоняли мирные демонстрации, не допускали независимых людей в состав участковых избирательных комиссий».

В письмах приводятся выдержки из доклада Московского механизма ОБСЕ, резолюции Европарламента и «Акта о демократии в Беларуси» от США. В обращениях много отсылок на свидетельства об убийствах, насилии, пытках и фальсификациях в Беларуси.

В июне 2020 года Беларусь разместила два выпуска еврооблигаций на общую сумму 1,25 млрд долларов. Облигации с погашением в феврале 2026 года размещены на 500 млн долларов, бумаги с погашением в феврале 2031 года — на 750 млн долларов. Беларусь разместила два выпуска без премии к рынку, получив самую большую переподписку в истории своих размещений на международном рынке, отмечал Райффайзенбанк. Деньги нужны были для рефинансирования части госдолга, говорили в Минфине Беларуси.

По данным НАУ, белорусские евробонды купили 27 инвестиционных фондов из Великобритании, Франции, Швейцарии, США и других стран. Среди них много известных компаний: Raiffeisen, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley.

Получить комментарий в Минфине Беларуси не удалось.