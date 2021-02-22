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Боррель: Евросоюз рассматривает возможность принятия дальнейших санкций в отношении Беларуси
22.02.2021 20:41 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Евросоюз рассматривает возможность принятия дальнейших санкций в отношении Беларуси, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель 22 февраля на пресс-конференции по итогам встречи Совета министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.
— В Беларуси продолжается усиление репрессий, продолжаются преследования людей и гражданского общества, — сказал он. — Мы рассматриваем возможность принятия дальнейших санкций, а тем временем мы продолжим поддержку белорусского народа в его законном стремлении к демократии, поддерживая гражданское общество и вводя санкции против тех, кто отрицает основные политические права, — заявил Боррель.
Ранее команда Светланы Тихановской
Как пояснил TUT.BY советник Тихановской по международным делам Франак Вечорко 22 февраля, пока проекта четвертого пакета санкций нет.
— Сейчас нет даже проекта санкций, мы работаем над тем, чтобы министры иностранных дел стран ЕС собрались по этому вопросу в марте, — сказал TUT.BY Франак Вечорко.
Напомним, c октября прошлого года ЕС ввел уже три пакета санкций против Беларуси.
В первом санкционном пакете против Беларуси, который был принят ЕС 2 октября,
Второй пакет санкций был
17 декабря Евросоюз принял
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В новом списке, который готовится для утверждения санкций, как заявлял ранее Офис Тихановской, 165 имен. Среди них Николай Карпенков, начальники РУВД.
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