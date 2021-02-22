Боррель: Евросоюз рассматривает возможность принятия дальнейших санкций в отношении Беларуси

Источник материала: Tut.by

Евросоюз рассматривает возможность принятия дальнейших санкций в отношении Беларуси, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель 22 февраля на пресс-конференции по итогам встречи Совета министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

— В Беларуси продолжается усиление репрессий, продолжаются преследования людей и гражданского общества, — сказал он. — Мы рассматриваем возможность принятия дальнейших санкций, а тем временем мы продолжим поддержку белорусского народа в его законном стремлении к демократии, поддерживая гражданское общество и вводя санкции против тех, кто отрицает основные политические права, — заявил Боррель.

Ранее команда Светланы Тихановской заявляла , что ожидает рассмотрения четвертого пакета санкций против белорусских чиновников и силовиков в конце февраля — начале марта. В новом списке, который готовится для утверждения санкций — 165 имен — это в дополнение к тем 90 физлицам и юрлицам, которые уже внесены в ограничительные списки. Среди них Николай Карпенков, начальники РУВД.

Как пояснил TUT.BY советник Тихановской по международным делам Франак Вечорко 22 февраля, пока проекта четвертого пакета санкций нет.

— Сейчас нет даже проекта санкций, мы работаем над тем, чтобы министры иностранных дел стран ЕС собрались по этому вопросу в марте, — сказал TUT.BY Франак Вечорко.

Напомним, c октября прошлого года ЕС ввел уже три пакета санкций против Беларуси.

В первом санкционном пакете против Беларуси, который был принят ЕС 2 октября, значилось 40 белорусских официальных лиц — силовиков (представителей МВД и КГБ) и членов ЦИК, в отношении которых были введены персональные ограничения.

Второй пакет санкций был принят 6 ноября: Евросоюз ввел ограничения в отношении Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников, в том числе помощника президента Виктора Лукашенко, главы Администрации президента Игоря Сергеенко, руководителя КГБ Ивана Тертеля, начальника Следственного комитета Ивана Носкевича, главы ОАЦ Андрея Павлюченко, пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт и других.

17 декабря Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении белорусских властей и бизнеса. В список вошли 29 физических и семь юридических лиц, в том числе ОАО «140-й ремонтный завод», ОАО «Агат — электромеханический завод», ОАО МЗКТ, ЗАО «Белтехэкспорт», Государственное учреждение «Главное хозяйственное управление» Управления делами президента Республики Беларусь, Dana Holdings и ООО «Синезис».