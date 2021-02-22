Встреча Лукашенко и Путина длилась больше шести часов. Что происходило в Сочи - в фотографиях

Источник материала: Tut.by

После 21.00 завершилась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина, которая прошла в Красной Поляне. Официальных заявлений по итогам переговоров пока не было. Встреча была без галстуков. Сначала стороны пообщались около часа и отправились кататься на лыжах и снегоходах (на склонах был и Николай Лукашенко), после пообедали вместе и снова вернулись к переговорам. Лукашенко и Путин общались шесть с половиной часов. Как проходила встреча — в фотографиях.



Фото: Reuters



Фото: пресс-служба Кремля



Фото: пресс-служба Кремля



Фото: Reuters



Фото: Reuters

Путин еще в начале переговоров пригласил Лукашенко прокатиться на лыжах:

— Надеюсь, нам удастся хоть немножко времени провести вместе, отдохнуть после сегодняшних рабочих часов — хочу пригласить вас прокатиться на лыжах, — сказал он.



Фото: пресс-служба Кремля



Фото: пресс-служба Кремля

Отмечается, что курорт не закрывали. В итоге Лукашенко и Путин проехали еще и на снегоходах.



Фото: пресс-служба Кремля

Катался на лыжах и младший сын Александра Лукашенко Николай, сообщает российский Первый канал.

— Ты только можешь с Владимиром Владимировичем посоревноваться, — сказал он, обращаясь к сыну. — Но, наверное, не догонит, — адресовал Путину.



Фото: пресс-служба Кремля



Фото: пресс-служба Кремля

Александр Лукашенко привез в подарок корзину с белорусскими продуктами: сыры, мясо, сало. Во время встречи Путин хвалил качество белорусских продуктов.



Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

Завершилась встреча «с улыбками и хорошим настроением», пишет телеграм-канал «Пул Первого». Путин проводил Лукашенко до машины и помахал рукой.

Видео: телеграм-канал «Пул Первого»