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Встреча Лукашенко и Путина длилась больше шести часов. Что происходило в Сочи - в фотографиях

23.02.2021 06:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После 21.00 завершилась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина, которая прошла в Красной Поляне. Официальных заявлений по итогам переговоров пока не было. Встреча была без галстуков. Сначала стороны пообщались около часа и отправились кататься на лыжах и снегоходах (на склонах был и Николай Лукашенко), после пообедали вместе и снова вернулись к переговорам. Лукашенко и Путин общались шесть с половиной часов. Как проходила встреча — в фотографиях.


Фото: Reuters

Фото: пресс-служба Кремля

Фото: пресс-служба Кремля

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Путин еще в начале переговоров пригласил Лукашенко прокатиться на лыжах:

— Надеюсь, нам удастся хоть немножко времени провести вместе, отдохнуть после сегодняшних рабочих часов — хочу пригласить вас прокатиться на лыжах, — сказал он.


Фото: пресс-служба Кремля

Фото: пресс-служба Кремля

Отмечается, что курорт не закрывали. В итоге Лукашенко и Путин проехали еще и на снегоходах.


Фото: пресс-служба Кремля

 

Катался на лыжах и младший сын Александра Лукашенко Николай, сообщает российский Первый канал.

— Ты только можешь с Владимиром Владимировичем посоревноваться, — сказал он, обращаясь к сыну. — Но, наверное, не догонит, — адресовал Путину.


Фото: пресс-служба Кремля

Фото: пресс-служба Кремля

Александр Лукашенко привез в подарок корзину с белорусскими продуктами: сыры, мясо, сало. Во время встречи Путин хвалил качество белорусских продуктов.


Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

Завершилась встреча «с улыбками и хорошим настроением», пишет телеграм-канал «Пул Первого». Путин проводил Лукашенко до машины и помахал рукой.

Видео: телеграм-канал «Пул Первого»

 
 
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Лукашенко и Путин общались шесть с половиной часов. Как проходила встреча - в фотографиях.
 
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