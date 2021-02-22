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Встреча Лукашенко и Путина длилась больше шести часов. Что происходило в Сочи - в фотографиях
23.02.2021 06:07 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
После 21.00 завершилась
Путин еще в начале переговоров пригласил Лукашенко прокатиться на лыжах:
— Надеюсь, нам удастся хоть немножко времени провести вместе, отдохнуть после сегодняшних рабочих часов — хочу пригласить вас прокатиться на лыжах, — сказал он.
Отмечается, что курорт не закрывали. В итоге Лукашенко и Путин проехали еще и на снегоходах.
Катался на лыжах и младший сын Александра Лукашенко Николай,
— Ты только можешь с Владимиром Владимировичем посоревноваться, — сказал он, обращаясь к сыну. — Но, наверное, не догонит, — адресовал Путину.
Александр Лукашенко привез в подарок корзину с белорусскими продуктами: сыры, мясо, сало. Во время встречи Путин хвалил качество белорусских продуктов.
Завершилась встреча «с улыбками и хорошим настроением»,
Видео: телеграм-канал «Пул Первого»
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Лукашенко и Путин общались шесть с половиной часов. Как проходила встреча - в фотографиях.
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