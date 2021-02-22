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Цены на автомобильное топливо вырастут с 23 февраля
23.02.2021 07:01 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Об увеличении цен на топливо на 1 копейку
«С учетом роста мировых котировок нефти «Белнефтехим» продолжает реализацию ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты», - проинформировали в концерне.
Бензин 1 л:
Предыдущий раз цены на топливо в Беларуси
Напомним, несмотря на развитие нефтехимической отрасли, на протяжении нескольких лет цена на автомобильное топливо неоднократно
В начале 2020 года председатель концерна «Белнефтехим» Александр Рыбаков
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Об увеличении цен на топливо на 1 копейку сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».
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