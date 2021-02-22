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Цены на автомобильное топливо вырастут с 23 февраля

23.02.2021 07:01 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Об увеличении цен на топливо на 1 копейку сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

«С учетом роста мировых котировок нефти «Белнефтехим» продолжает реализацию ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты», - проинформировали в концерне.

Бензин 1 л:

  • АИ-92-К5-Евро – 1 р. 74 к.
  • АИ-95-К5-Евро – 1 р. 84 к.
  • АИ-98-К5-Евро – 2 р. 06 к.
  • ДТ – 1 р. 84 к.

Предыдущий раз цены на топливо в Беларуси изменились 18 февраля - они увеличились на 1 копейку.

Напомним, несмотря на развитие нефтехимической отрасли, на протяжении нескольких лет цена на автомобильное топливо неоднократно увеличивается на 1 копейку.  В 2020 году таких увеличений было 16. В 2021 году горючее таким же образом дорожало 21 и 28 января.

В начале 2020 года председатель концерна «Белнефтехим» Александр Рыбаков заявлял, что стратегия поэтапного повышения цен на топливо является оптимальной, а о снижении стоимости и речи нет.

 
 
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Об увеличении цен на топливо на 1 копейку сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».
 
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