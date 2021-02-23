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Почти 500 квартир за 10 лет. Белорусы создали накопительную систему для покупки жилья: как работает и что думает об этом государство

23.02.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Почти 500 квартир за 10 лет. Белорусы создали накопительную систему для покупки жилья: как работает и что думает об этом государство
Фото использовано в качестве иллюстрации

О финансовом инструменте «Жилье в рассрочку» ПК «Жилищный баланс» Realt.by рассказывал еще в 2017 году. Данный механизм позволяет его члену заселиться в квартиру как с первоначальным взносом, так и без него. Срок заселения зависит от размера собственных средств, ежемесячных платежей и стоимости квартиры.

Проект реализуется с 2011 года и на практике подтвердил свою жизнеспособность. В кооперативе нам рассказали, каких показателей ему удалось достичь в 2020 году и в целом за годы своей работы.

Сколько квартир профинансировано в 2020-м?

В 2020 году кооператив «Жилищный баланс» профинансировал (заключил договоры долевого строительства и приобрел в собственность) 172 квартиры. (Для сравнения: в 2019-м - 192 квартиры, в 2018-м – 83 квартиры).

Всего на 1 января 2021 года профинансировано для своих членов 492 квартиры, из которых 19 полностью выкуплены и переданы в собственность.


Почти 500 квартир за 10 лет. Белорусы создали накопительную систему для покупки жилья: как работает и что думает об этом государство

Где покупали квартиры?

В прошлом году квартиры приобретались как в крупных и средних городах (Пинск, Слуцк, Речица), так и в малых населенных пунктах (Иваново, Буда-Кошелево, Смолевичи). Кроме того, объекты недвижимости были куплены в деревнях и агрогородках, например таких, как Копище, Острошицкий Городок, Романовичи, Прилуки, Лошница и других (всего более чем 40 населенных пунктов).

По самой высокой цене - за 234.392 рубля – приобретена 3-комнатная квартира общей площадью 93,36 квадратного метра в Минске.

Самой дешевой оказалась 2-комнатная квартира общей площадью 52,9 квадратного метра в Иваново. Она стоила 25.050 рублей.

За какой срок выкупаются квартиры?

Практика показывает, что сроки выкупа квартир в основном составляют от 8 до 15 лет.

- Однако многие члены кооператива стараются досрочно выплатить свои паевые взносы. Из 492 раньше срока уже выкуплены 19 жилых помещений. Это положительно сказывается на нашем развитии и позволяет сокращать сроки заселения членам кооператива, - отметили в ПК «Жилищный баланс». - В прошлом году мы заключили 16 долгосрочных договоров. Чаще всего их заключают люди, которые имеют свое жилье и хотят приобрести недвижимость для своих детей или внуков. С ростом количества заселенных квартир с кооперативом охотно сотрудничают государственные и частные застройщики. Предоставляемые ими отсрочки и индивидуальные условия позволяют сократить сроки заселения.

Сколько «квадратов» приобретено?

В 2020 году общая площадь профинансированных квартир выросла на 9292 квадратных метра и достигла 27.778 квадратных метров.

К 2027 году объемы финансирования жилья планируется увеличить до 330.000 «квадратов» в год.


Почти 500 квартир за 10 лет. Белорусы создали накопительную систему для покупки жилья: как работает и что думает об этом государство

Сколько человек вступило в кооператив

В 2020 году кооператив заключил 902 членских договора. Всего же общее количество членов кооператива, осуществляющих регулярные паевые взносы, на 1 января 2021 года составило 2392 человека.


Почти 500 квартир за 10 лет. Белорусы создали накопительную систему для покупки жилья: как работает и что думает об этом государство

Паевый взнос и резервный фонд выросли

Средний ежемесячный приток паевых взносов в прошлом году составил более 1.586.000 рублей против 1.378.800 рублей в 2019 году.

- Это означает, что с каждым годом кооператив сможет заселять все больше и больше людей, - отметили в ПК «Жилищный баланс».

Общая сумма переплат членов кооператива, находящихся на периоде выкупа, составила в прошлом году 12% годовых.

За год паевый фонд увеличился с 23,9 млн рублей до 40 млн рублей, или с $11,3 млн до $15,5 млн.

За 2020 год резервный фонд кооператива вырос более чем в 1,7 раза (на 73%) и составил 420 учетных паев. Его доля в паевом фонде достигла 1,68%.

- Резервный фонд показывает, насколько имущество кооператива превышает обязательства перед пайщиками. Простыми словами, если всем членам кооператива вернуть их средства, в кооперативе останется сумма в размере резервного фонда, - дополнили в кооперативе.

Накопительную систему хотят узаконить

Финансовый механизм «Жилье в рассрочку» - это один из инструментов, который предложен для улучшения жилищных условий людей. При этом он создан благодаря инициативе граждан и без дополнительных административных ресурсов. Все эти годы он действовал в рамках общего правового поля. Но со временем встал вопрос о целесообразности принятия отдельного нормативно-правового акта, который регулировал бы все вопросы применения данного инструмента на практике.

- Два года назад в правительстве мы инициировали разработку специального нормативно-правового акта, который взял бы за основу единую накопительную систему, применяемую в работе потребительского кооператива «Жилищный баланс». Пока мы работаем в общем правовом поле. Но практика показывает, что лучше действовать в рамках конкретного документа в каждой сфере деятельности. Правительство рассмотрело наше предложение, оценило данный финансовый инструмент как возможный к применению и поручило Министерству архитектуры и строительства разработать соответствующий нормативно-правовой акт в форме указа президента. Документ определяет структуру кооператива, ответственность сторон, порядок прохождения финансовых потоков, приобретения и передачу жилья и др. Мы думаем, что в ближайшее время проект указа поступит в правительство, для того чтобы его дорабатывать и готовить на представление в Администрацию президента. Все согласования с заинтересованными органами Минстройархитектуры уже проведены. Надеемся, что к концу года соответствующий указ будет принят, а может, и раньше, - рассказали в кооперативе «Жилищный баланс».

Всегда есть право выбора

После принятия данного указа в Беларуси на законодательном уровне может появиться еще один финансовый инструмент, позволяющий приобретать жилье. Белорусам останется лишь выбрать наиболее подходящий для себя - ипотеку, систему жилищных строительных сбережений, лизинг или накопительную систему "Жилье в рассрочку".

 
Теги: Минск
 
 
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В 2020 году кооператив «Жилищный баланс» благодаря финансовому инструменту «Жилье в рассрочку» в разных городах Беларуси приобрел для своих членов 172 квартиры....
 
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