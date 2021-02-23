Танк, завод, отель и элитные сталинки. Чем знаменита улица Красноармейская в Минске, и сколько там стоят квартиры

В день защитника Отечества мы решили посетить одну из самых «военных» улиц Минска – легендарную Красноармейскую. Когда-то эта улица называлась Батальонной – тут стояли казармы и проживал «белый генерал» Скобелев. Теперь именно здесь установлен танк, освобождавший Минск, находится Дом офицеров, гостиница «Пекин», бывшая «главная библиотека» ("Ленинка"), а также интересные жилые дома послевоенной постройки. Мы прогулялись по улочкам тихого центра и заодно посмотрели, сколько тут стоит жилье.
Найти начало улицы Красноармейской очень легко. «Это там, где танк стоит». Памятник танкистам, которые первыми вошли в Минск в июле 1944-го, установили в 1952 году.
Сегодня протяженность улицы с 300-летней историей составляет чуть менее двух километров. Визуально ее можно разделить на верхнюю и нижнюю части. И если в верхней – сплошь официальные учреждения да памятники архитектуры, то в нижней – настоящий уютный островок старой жилой застройки.
За свою историю улица Красноармейская несколько раз меняла название. Она была Кошарской (от слова кошары – казармы), затем Батальонной, с 1882 года – Скобелевской (в честь того самого «белого генерала», который даже в бой шел в белом парадном мундире и был надушен парфюмом), ну и наконец, с 1919 года – Красноармейской. Кстати, окружной дом Красной Армии (можно подумать, что улицу переименовали из-за него) был построен только в 1930-х годах по проекту Иосифа Лангбарда, на месте архиерейского подворья.
Спускаясь вниз к реке, проходим здание администрации Президента, школу №4, библиотеку им. Ленина. Когда-то именно «Ленинка» была главным хранилищем печатных сокровищ страны, но после строительства Национальной библиотеки в микрорайоне Восток сюда переехал Совет Республики.
Еще одна достопримечательность улицы – дом на Красноармейской, 13 – первая элитная «пост-сталинка» Минска. В малоэтажке 1962 года строительства сквозные подъезды, трехметровые потолки и собственный парк. Фасад здания украшают сразу две мемориальные доски знаменитых жильцов – Петра Машерова и Федора Сурганова. В прошлом году жильцы рассказывали Realt.by о жизни номенклатурного дома и показали квартиру, аналогов которой в Минске не найти.
Переходим дорогу, трамвайные пути - и попадаем в нижнюю часть Скобелевской улицы. Еще в конце прошлого века эти места выглядели довольно неухоженно. Возле Свислочи стояла непролазная грязь, а местные жители, пользующиеся водой из реки, нередко страдали кишечными заболеваниями.
Примерно в то же время на левой стороне улицы заложили «Кошарский машиностроительный и чугуно-медно-металлургический завод», который впоследствии стал знаменитым станкостроительным заводом имени Кирова.
Продукция этого предприятия в прямом смысле гремела по всему союзу. Уже в наше время территорию завода и его здания стали потихоньку распродавать. В 2019 году мы сделали большой репортаж о жизни завода, а уже спустя несколько недель здание промышленного гиганта было продано с аукциона за 8,2 млн. долларов единственному покупателю. По разработанному ПДП на этой территории планируется жилая застройка, многофункциональные общественные комплексы, площадки для выставок, городские бары и магазинчики.
При этом, несмотря на то, что сразу несколько застройщиков заявляли о своих планах на эту территорию, завод до сих пор стоит на своем месте. Правда, уже не в рабочем состоянии.
Также, несмотря на заявления о сносе, «живут» и старые дома в районе гостиницы «Пекин». Об уплотнении застройки этой части улицы (так называемом «золотом» полуострове) говорят еще с 2017 года. В 2019 году мы посмотрели на то, как живет необычный квартал. Тогда местные жители с тревогой говорили о возможном сносе и переезде. Но, как видим, за прошедшие полтора года ничего не изменилось.
Неподалеку от завода находится парк 40-летия Октября. Когда-то именно здесь находились военные казармы, а с 1925 года – первый минский ипподром, названный в честь легендарного командира советской армии Семена Михайловича Буденного. В 1934 году военачальник лично побывал здесь вместе с Ворошиловым на сельскохозяйственном празднике. Ну а уже в наши дни тут построили гостиницу «Пекин».
Сколько стоит жилье на Красноармейской?
Что касается стоимости недвижимости, то в данный момент здесь продается всего одна квартира. Это – «четырешка» по адресу «Красноармейская, 34. Стоимость 108-метровой квартиры – 200 тысяч долларов. Как отмечается в объявлении, «новых жильцов ждут интеллигентные соседи, чистота и порядок в подъезде, две просторные парковки для автомобилей. Дом окружен уютным сквером с подсвечивающимися в вечернее время романтичными тропинками».
Если в плане покупки жилья предложений на Красноармейской сейчас негусто, то вот арендовать квартиру здесь можно легко. К примеру, в том же самом четырехэтажном доме неподалеку от Свислочи прямо сейчас сдаются сразу четыре квартиры – две «четырешки» и две «трешки». Стоимость аренды всех помещений одинаковая – поселиться в тихом центре рядом с парком и рекой можно, заплатив 600 долларов в месяц.
Вообще, 550-600 долларов – это самая популярная стоимость аренды квартир в «сталинках» на Красноармейской. Причем, в независимости от метража. Так, за эту же сумму сдаются две «двушки» в районе бывшей «ленинки», на Красноармейской 8 (на фото).
Стоит отметить, что для самого центра города – это совсем недорого. Здесь же рядом в Казарменном переулке в доме 2002 года постройки стоимость квартиры в аренду начинается от 1000-1500 долларов в месяц.
В целом, район Красноармейской, несмотря на название, совсем не воинственное, а наоборот – спокойное, тихое и уютное место. Настоящий уголок старого Минска и прекрасное место для прогулок в любую погоду.