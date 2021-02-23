Танк, завод, отель и элитные сталинки. Чем знаменита улица Красноармейская в Минске, и сколько там стоят квартиры

Вообще, 550-600 долларов – это самая популярная стоимость аренды квартир в «сталинках» на Красноармейской. Причем, в независимости от метража. Так, за эту же сумму сдаются две «двушки» в районе бывшей «ленинки», на Красноармейской 8 (на фото).

Стоит отметить, что для самого центра города – это совсем недорого. Здесь же рядом в Казарменном переулке в доме 2002 года постройки стоимость квартиры в аренду начинается от 1000-1500 долларов в месяц.