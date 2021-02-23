|
Червяков: в I квартале ожидаем рост ВВП на 0,3-0,5%
23.02.2021 09:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 фев – Sputnik. Министерство экономики ожидает рост ВВП в первом квартале на 0,3-0,5%, сообщил во вторник министр экономики Александр Червяков.
По его словам, проблемы прошлого года перешли и в 2021-й. В частности, сфера услуг показала отрицательный результат. Тем не менее, экономика республики продемонстрировала более чем 1% прироста.
"Здесь особое влияние оказала промышленность, в первую очередь ключевые отрасли (нефтяная, производство калийных удобрений, деревообработка). Дала положительный результат и IT-сфера. По нашим оценкам, в первом квартале мы будем иметь прирост порядка 0,3-0,5%", - цитирует
Ранее министр экономики заявил, что Белорусские власти планируют
Последует
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экономика Беларуси продемонстрировала прирост, однако сфера услуг в январе дала отрицательный результат.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)