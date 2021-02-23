Червяков: в I квартале ожидаем рост ВВП на 0,3-0,5%

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 фев – Sputnik. Министерство экономики ожидает рост ВВП в первом квартале на 0,3-0,5%, сообщил во вторник министр экономики Александр Червяков.

По его словам, проблемы прошлого года перешли и в 2021-й. В частности, сфера услуг показала отрицательный результат. Тем не менее, экономика республики продемонстрировала более чем 1% прироста.

"Здесь особое влияние оказала промышленность, в первую очередь ключевые отрасли (нефтяная, производство калийных удобрений, деревообработка). Дала положительный результат и IT-сфера. По нашим оценкам, в первом квартале мы будем иметь прирост порядка 0,3-0,5%", - цитирует БелТА Червякова.

Ранее министр экономики заявил, что Белорусские власти планируют увеличить ВВП в ближайшие годы. По его словам, внутренний валовый продукт за следующую пятилетку должен вырасти на 21,5%.

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