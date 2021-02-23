ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Червяков: в I квартале ожидаем рост ВВП на 0,3-0,5%

23.02.2021 09:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 фев – Sputnik. Министерство экономики ожидает рост ВВП в первом квартале на 0,3-0,5%, сообщил во вторник министр экономики Александр Червяков.

По его словам, проблемы прошлого года перешли и в 2021-й. В частности, сфера услуг показала отрицательный результат. Тем не менее, экономика республики продемонстрировала более чем 1% прироста.

"Здесь особое влияние оказала промышленность, в первую очередь ключевые отрасли (нефтяная, производство калийных удобрений, деревообработка). Дала положительный результат и IT-сфера. По нашим оценкам, в первом квартале мы будем иметь прирост порядка 0,3-0,5%", - цитирует БелТА Червякова.

Ранее министр экономики заявил, что Белорусские власти планируют увеличить ВВП в ближайшие годы. По его словам, внутренний валовый продукт за следующую пятилетку должен вырасти на 21,5%.

Последует

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экономика Беларуси продемонстрировала прирост, однако сфера услуг в январе дала отрицательный результат.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Белорусские продукты представлены на выставке в Дубае
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by