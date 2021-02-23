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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские продукты представлены на выставке в Дубае Наши экспортеры презентуют свои возможности на выставке Gulfood в Дубае. "Беларусь - вкус природы" - слоган неизменен вот уже 6 лет. В этом году белорусская...

Наши экспортеры презентуют свои возможности на выставке Gulfood в Дубае. "Беларусь - вкус природы" - слоган неизменен вот уже 6 лет. В этом году белорусская площадка увеличилась в полтора раза. Здесь представлены стенды 25 компаний, некоторые из них уже работают на рынках стран Персидского залива. Мясная и молочная продукция, кондитерские изделия, бакалея - каждый продукт имеет сертификат "Халяль". Деловая программа белорусской делегации включает также бизнес-брифинги и переговоры с представителями торговых сетей и импортеров из десятков стран мира.Gulfood - крупнейшая в мире и одна из самых престижных экспозиций продуктов питания и напитков. Ежегодно в ней участвует около 5 тыс. компаний из 85 стран, а количество посетителей составляет около ста тысяч человек со всего мира.