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Белорусские продукты представлены на выставке в Дубае

23.02.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Наши экспортеры  презентуют свои возможности  на выставке Gulfood  в Дубае. "Беларусь  - вкус природы" -  слоган неизменен вот уже 6 лет. В этом году  белорусская площадка  увеличилась в полтора раза. Здесь представлены стенды  25 компаний, некоторые из них  уже работают на рынках стран Персидского залива. Мясная и молочная продукция, кондитерские изделия, бакалея - каждый продукт  имеет сертификат "Халяль". Деловая программа  белорусской делегации  включает также бизнес-брифинги и переговоры  с представителями торговых сетей и импортеров  из десятков стран мира. 

Gulfood  - крупнейшая в мире и одна из самых  престижных экспозиций продуктов питания и напитков. Ежегодно в ней участвует около 5 тыс. компаний из 85 стран, а количество посетителей  составляет около ста тысяч человек со всего мира. 

 
 
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Наши экспортеры  презентуют свои возможности  на выставке Gulfood  в Дубае. "Беларусь  - вкус природы" -  слоган неизменен вот уже 6 лет. В этом году  белорусская...
 
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