"Если агент — профессионал, то он всегда будет хорошо зарабатывать". Директор агентства «Мариэлт» о перспективах работы в сфере недвижимости

— Звучит как сказка, неужели такое возможно?

— Да, такое возможно. Три года назад к нам пришел работать агент, который не смог достичь профессиональных высот в другом агентстве. Он принес с собой установку, что в месяц можно продавать одну-две квартиры и довольствоваться тем, что есть.

В «Мариэлт» уже через небольшой промежуток времени он показал существенный профессиональный рост, у него появилось желание работать и брать даже сложные сделки. С тех пор он стал лучшим сотрудником компании и подтверждает свой успех вот уже 3 года.

Здесь нет никакого супер-секрета: достаточно перестроить свой мозг на успех, чтобы полностью изменить жизнь. Мы проводим регулярные тренинги с сотрудниками, какое-то время в штате компании был даже психолог, который помогал сотрудникам решить их личные проблемы, найти нужную мотивацию в работе и отбросить все сомнения (на сегодняшний день мы планируем взять психолога в штат на постоянной основе).

Кстати, еще один бонус для сотрудников — мы полностью освободили наших агентов от бумажной работы. У нас есть специальный человек, который составляет все необходимые договоры, чтобы агенты по операциям с недвижимостью не тратили свои силы и время на рутинные дела. А сбором документов к сделке занимается курьер.

Возможно, кто-то из руководителей не видит в этом смысла, но для меня главное в агентстве недвижимости — люди, мои сотрудники. Я верю в такой подход, и, судя по работе агентства недвижимости «Мариэлт», этот принцип работает.

«Иногда проще начать «с нуля», чем переделывать уже наработанные принципы»

— Может ли сейчас агент по операциям с недвижимостью хорошо зарабатывать?

— Я считаю, что если агент — профессионал, то он всегда будет хорошо зарабатывать, и это не зависит ни от каких внешних факторов. Кто бы что ни говорил, сейчас нормальная ситуация на рынке недвижимости. Да, уменьшилось количество сделок, но если рассматривать агента как единицу во вселенной, то даже в этой ситуации можно продавать 3-4 квартиры в месяц. При этом для достижения этого нужно прикладывать ровно те же усилия, что и раньше. Еще раз повторюсь: люди сами выстраивают себе ограничения в голове и ищут повод не ходить на работу. Но, может, это и хорошо, потому что сотрудникам «Мариэлта» достанется больше сделок.

Чтобы быть успешным агентом, нужно много работать, тренировать личные качества, профессионализм, проходить тренинги, обучаться… Главное в этом процессе — не останавливаться в своем развитии.

Первое, что нужно сделать — правильно распределить свое время и ресурсы. Это само-менеджмент, который всегда работает. Представьте, насколько сильной должна быть мотивация сотрудников, чтобы вставать каждое утро и начинать работать условно в 9 утра. Ведь никто не будет контролировать агентов и проверять, чем они занимаются в течение дня. Здесь важна только самодисциплина, и именно это залог успеха и хорошей зарплаты.

— Что нужно, чтобы начать работать агентом по операциям с недвижимостью?

— В нашей компании есть собственный обучающий центр, где проходят стажировку те люди, которые не имеют никакого опыта работы на рынке недвижимости. Обучение проходит два раза в месяц по две недели. Мы всегда с радостью научим новых агентов правильно себя вести при холодных звонках, грамотно строить объявление, чтобы на просмотр квартиры приехало как можно больше потенциальных покупателей (но даже здесь в АН «Мариэлт» есть помощники — отдел маркетинга), и расскажем, как выстроить свою работу, чтобы достичь максимального успеха. Важно работать в команде, где готовы «растить» и развивать своих сотрудников, где нет места безразличию. Кстати, иногда даже проще начинать «с нуля», чем переделывать уже наработанные принципы. В компании есть агенты, которые новичками за квартал выросли до 3-4 сделок в месяц.

Но здесь нужно понимать: если ты уже пришел в профессию, то ей нужно посвящать время практически 24/7. Есть такие люди, которые становятся агентами по операциям с недвижимостью только для того, чтобы заработать «легких» денег. Что интересно, они редко что-то зарабатывают и потом уходят, но именно такие сотрудники портят репутацию профессии в целом.

Именно поэтому в нашей компании мы проводим жесткий отбор стажеров и проводим многоэтапное собеседование по итогам обучения. Только так можно отсеять недобросовестных людей и нанять по-настоящему талантливых и грамотных сотрудников.