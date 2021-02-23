Головченко назвал главные векторы пятилетки

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 фев – Sputnik. Стимулирование потребления, рациональное импортозамещение, развертывание нового инвестиционного цикла и реализация экспортной стратегии - главные векторы пятилетки, заявил премьер-министр Роман Головченко во время заседания Совета Министров.

"Погружаясь в решение текущих вопросов, мы не должны терять из вида главные векторы, которые заложили на новую пятилетку. Это стимулирование потребления и рациональное импортозамещение, развертывание нового инвестиционного цикла и реализация экспортной стратегии", - сказал премьер.

По его словам, валовый внутренний продукт в январе составил 101,3% к аналогичному периоду прошлого года. В промышленности он сложился на уровне 108,5%, в сельском хозяйстве - 100,2%.

Объем инвестиций уменьшился по сравнению с 2020-м и составил 94,7%. Это произошло в первую очередь за счет снижения инвестиционных затрат.

По словам Головченко, поддержка предприятий реального сектора экономики, бизнеса, работников коммерческих и бюджетных организаций составила во второй половине 2020-го года два миллиарда рублей.

Премьер назвал ее беспрецедентной в условиях дефицита бюджета, девальвации, исполнения обязательств по госдолгу.

"В результате удалось обеспечить бесперебойную работу предприятий, полностью восстановить объемы добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности и, самое главное, сохранить трудовые коллективы", - цитирует Головченко агентство БелТА .

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