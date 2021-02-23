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Курс биткоина снижается второй день подряд
23.02.2021 11:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК. 23 фев - Sputnik. Курс биткоина продолжает падение, за несколько часов его стоимость рухнула более чем на 10%, такие данные приводит биржа Coindesk.
23 февраля за монету предлагали 49 169 долларов. Накануне, 22 февраля, на крупнейшей криптовалютной бирже Binance
21 февраля криптовалюта, наоборот, показала исторический рекорд,
© Sputnik / Владимир Астапкович
Тем не менее, многие эксперты полагают, что биткоин – выгодная валюта и прогнозируют ее удорожание в 2021 году. Не исключено, что стоимость одной монеты может вырасти до 200 тысяч долларов.
Напомним, в середине декабря 2020 года биткоин преодолел исторический максимум, державшийся с 2017 года, поднявшись в цене до 20 327 долларов. С тех пор курс долгое время рос, тенденция усилилась после того, как 8 февраля Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в сумме 1,5 миллиарда долларов.
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Максимальная стоимость криптовалюты достигала отметки в 58 тысяч долларов, эксперты прогнозируют до конца года значительный рост биткоина.
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