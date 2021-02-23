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В Беларуси создан стекольный холдинг
23.02.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTКомпания получит контроль над пакетами акций Белмедстекла, Гомельстекла, Гродненского стеклозавода и стеклозавода "Неман". За счет объединения активов под одной крышей планируется улучшить финансовое положение предприятий. В цифрах по объемам производства план для нового холдинга на ближайшие 5 лет такой: листового стекла произвести в полтора раза больше, производство ампул увеличить почти в 4 раза, а объем производства стеклянной бутылки нарастить вдвое.
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Компания получит контроль над пакетами акций Белмедстекла, Гомельстекла, Гродненского стеклозавода и стеклозавода "Неман". За счет объединения активов под одной...
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