«Борьба с ветряными мельницами». Чего ждать от нового витка борьбы с импортом

Источник материала: Tut.by

Контролирующие органы пошли с проверками по крупным торговым сетям, а власти обещают взяться за импорт, вспомнив такую популярную политику ручного управления торговыми потоками, как импортозамещение. Переход от слов к действиям сулит мало хорошего как для игроков рынка, так и потребителей. Но ограничить спрос на импортные продукты и потребительские товары, как и закрыть их пути от производителя где-нибудь в Европе или Китае до покупателя из Беларуси крайне тяжело. Разбираемся, создает ли потребительский импорт проблемы для отечественных производителей и чего ждать в случае принятия протекционистских мер.



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Новый виток борьбы с импортом или устрашение бизнеса?

На ВНС Александр Лукашенко высказал претензию в адрес торговых сетей о том, что они недостаточно активно представляют белорусские товары в угоду импортным. Одну из таких сетей, по его словам, уже начали «вырезать». Тогда же стало известно о приходе контролирующих органов в сеть гипермаркетов Green. Видимо, она стала первой в заявленной Комитетом госконтроля проверке крупных торговых сетей, инициированной для того, чтобы «понять влияние крупных торговых сетей на рост импорта потребительских товаров и эффективность работы отечественных товаропроизводителей по выпуску конкурентоспособной продукции».

В контексте вспоминается заявление Александра Лукашенко о том, что «в ближайшей пятилетке будет активнее делаться ставка на импортозамещение».

Эти сообщения от властей вынуждают задуматься, возьмутся ли они регулировать импорт потребительских товаров. Тем более протекционизм и импортозамещение могут рассматриваться как возможные пути повышения доли товаров отечественного производства в розничном товарообороте до 75% в 2030 году, прописанного в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития до 2030 года. Кстати, в том же документе к 2020 году планировалось довести этот показатель до 70%, а по факту в прошлом году доля белорусских товаров в рознице составила 59,8%.

Есть вероятность, что озвученные намерения борьбы с импортными продуктами на прилавках магазинов связаны не столько с возвратом к импортозамещению и защите внутреннего рынка, сколько с желанием оценить лояльность частного бизнеса. И проверка эта будет проходит под соусом борьбы с ввозимыми товарами. Но нельзя исключать и варианта реальной защиты интересов местных производителей путем ограничительных мер для импорта. Ведь борьба за место на полках магазинов для отечественных товаров началась довольно давно. Например, в прошлом году МАРТ рекомендовал торговле увеличить количество отечественных продуктов до 85% от всего ассортимента.

Какова ситуация с импортом и белорусскими продуктами на полках магазинов

При этом доля отечественных продовольственных товаров в розничном товарообороте действительно снижается, и началось это не в прошлом и не в этом году. За десять лет сокращение составило почти 6 процентных пунктов. Всего же доля отечественных товаров в розничной торговле за десятилетие сократилась на 10 пунктов.

Вместе с тем импорт продовольственных товаров по итогам года тоже снизился на 10%, а его доля в общем объеме импорта вряд ли играет большую роль в размере экономики. Продовольствие составляет 8,2% от общего объема импорта, а всего потребительские товары — 25,4%.

В целом зависимость белорусской экономики от импорта с переменным успехом росла и снижалась на протяжении многих лет. Импортоемкость ВВП в январе-октябре 2020 года была 55,7%. В том же периоде 2019 года она была 65,2%. Для сравнения в 2014 она была ниже, всего 51,9%. Главную роль в импорте играют товары, которые отечественные компании закупают для дальнейшего производства (61%), в том числе энергетические.

— Если смотреть на потребительский импорт в целом, то говорить о том, что это некий новый вызов и что он серьезно растет, не приходится. В целом он плюс-минус стабилен последние шесть лет. Мое мнение: в целом в потребительском импорте проблем нет, с учетом того роста доходов, который имел место последние три года, — отмечает старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук.

Экономист указывает, что пик по физическому объем у импорта продуктов питания пришелся на 2017 год, а в последние три года он снижался.

Наибольшую долю на прилавках магазинов среди импортных товаров занимают те, которых в Беларуси просто-напросто нет или они производятся в недостаточном количестве. Это свежие фрукты, орехи, чай, кофе, специи, растительное масло, крупы, макароны, рыба. При этом импорт готовых пищевых продуктов в 2020 году сократился на 3,6% по сравнению с 2019-м.

— То же растительное масло из-за климата и особенностей производства у нас не производится в таких объемах, чтобы оно было потенциально в состоянии заместить. Где потенциально конкурентная борьба может идти, это овощи, макаронные изделия, фруктовые и овощные соки, так как там соотношение отечественных и иностранных товаров как-то балансирует. Запретами в соках, макаронных изделиях может какой-то рост удастся обеспечить, но эффект от этого будет мизерным.

Получается, что потенциал для ограничений продовольственного импорта в интересах белорусских производителей невелик. Те иностранные продукты, которые можно заменить на отечественные, практически неощутимы в общем объеме импорта. В связи с этим потенциальную борьбу с импортными продуктами питания на прилавках магазинов эксперт называет борьбой с ветряными мельницами.

С позиции логики экономической политики в таких действиях нет никакого смысла. Более того, с производством и сбытом отечественных продуктов проблем тоже не наблюдается, особенно что касается мяса и молочки. Они без проблем продаются на отечественном рынке и экспортируются.

Невыученные уроки по сдерживанию импорта

Импортозамещение, которое строится не на создании конкурентоспособных производств, а на ограничениях импорта, в мировой экономике считается моветоном, так как это неконвенциональный инструмент ограничения потребительской свободы и потребительского поведения. Выбор такой политики — это признание собственной неконкурентоспособности, отмечает экономист.

— В продовольствии этим инструментом потенциально можно чего-то добиться, но как видно из того, что я перечислил, перспектив здесь мало, поскольку как таковых проблем нет, — отмечает эксперт. — А в отношении непродовольственных товаров, особенно в условиях таможенного союза с Россией, этот инструмент окажется неработающим.

Ограничительные меры на импорт продукции в пользу отечественных приведут к снижению предложений иностранных продуктов через традиционные торговые потоки и росту цен. В прошлом такая политика также приводила к пустующим прилавкам и дефициту. Но в эпоху популярности интернет-торговли и глобализации иностранные продукты и потребительские товары все равно придут к своему потребителю. Если границы будут оставаться закрытыми с трех сторон, то покупки будут идти через восточного соседа. В то же время непродовольственные товары белорусы активней будут заказывать прямо из Китая.

— Объявится много потенциальных посредников, которые будут готовы взять на себя роль поставщика товаров, которых не окажется [в магазинах], — резюмирует Крук.