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«Борьба с ветряными мельницами». Чего ждать от нового витка борьбы с импортом
23.02.2021 12:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Контролирующие органы пошли с проверками по крупным торговым сетям, а власти обещают взяться за импорт, вспомнив такую популярную политику ручного управления торговыми потоками, как импортозамещение. Переход от слов к действиям сулит мало хорошего как для игроков рынка, так и потребителей. Но ограничить спрос на импортные продукты и потребительские товары, как и закрыть их пути от производителя где-нибудь в Европе или Китае до покупателя из Беларуси крайне тяжело. Разбираемся, создает ли потребительский импорт проблемы для отечественных производителей и чего ждать в случае принятия протекционистских мер.
Новый виток борьбы с импортом или устрашение бизнеса?
На ВНС Александр Лукашенко
В контексте вспоминается
Эти сообщения от властей вынуждают задуматься, возьмутся ли они регулировать импорт потребительских товаров. Тем более протекционизм и импортозамещение могут рассматриваться как возможные пути повышения доли товаров отечественного производства в розничном товарообороте до 75% в 2030 году, прописанного в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития до 2030 года. Кстати, в том же документе к 2020 году планировалось довести этот показатель до 70%, а по факту в прошлом году доля белорусских товаров в рознице составила 59,8%.
Есть вероятность, что озвученные намерения борьбы с импортными продуктами на прилавках магазинов связаны не столько с возвратом к импортозамещению и защите внутреннего рынка, сколько с желанием оценить лояльность частного бизнеса. И проверка эта будет проходит под соусом борьбы с ввозимыми товарами. Но нельзя исключать и варианта реальной защиты интересов местных производителей путем ограничительных мер для импорта. Ведь борьба за место на полках магазинов для отечественных товаров началась довольно давно. Например, в прошлом году МАРТ
Какова ситуация с импортом и белорусскими продуктами на полках магазинов
При этом доля отечественных продовольственных товаров в розничном товарообороте действительно снижается, и началось это не в прошлом и не в этом году. За десять лет сокращение составило почти 6 процентных пунктов. Всего же доля отечественных товаров в розничной торговле за десятилетие сократилась на 10 пунктов.
Вместе с тем импорт продовольственных товаров по итогам года тоже снизился на 10%, а его доля в общем объеме импорта вряд ли играет большую роль в размере экономики. Продовольствие составляет 8,2% от общего объема импорта, а всего потребительские товары — 25,4%.
В целом зависимость белорусской экономики от импорта с переменным успехом росла и снижалась на протяжении многих лет. Импортоемкость ВВП в январе-октябре 2020 года была 55,7%. В том же периоде 2019 года она была 65,2%. Для сравнения в 2014 она была ниже, всего 51,9%. Главную роль в импорте играют товары, которые отечественные компании закупают для дальнейшего производства (61%), в том числе энергетические.
— Если смотреть на потребительский импорт в целом, то говорить о том, что это некий новый вызов и что он серьезно растет, не приходится. В целом он плюс-минус стабилен последние шесть лет. Мое мнение: в целом в потребительском импорте проблем нет, с учетом того роста доходов, который имел место последние три года, — отмечает старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук.
Экономист указывает, что пик по физическому объем у импорта продуктов питания пришелся на 2017 год, а в последние три года он снижался.
Наибольшую долю на прилавках магазинов среди импортных товаров занимают те, которых в Беларуси просто-напросто нет или они производятся в недостаточном количестве. Это свежие фрукты, орехи, чай, кофе, специи, растительное масло, крупы, макароны, рыба. При этом импорт готовых пищевых продуктов в 2020 году сократился на 3,6% по сравнению с 2019-м.
— То же растительное масло из-за климата и особенностей производства у нас не производится в таких объемах, чтобы оно было потенциально в состоянии заместить. Где потенциально конкурентная борьба может идти, это овощи, макаронные изделия, фруктовые и овощные соки, так как там соотношение отечественных и иностранных товаров как-то балансирует. Запретами в соках, макаронных изделиях может какой-то рост удастся обеспечить, но эффект от этого будет мизерным.
Получается, что потенциал для ограничений продовольственного импорта в интересах белорусских производителей невелик. Те иностранные продукты, которые можно заменить на отечественные, практически неощутимы в общем объеме импорта. В связи с этим потенциальную борьбу с импортными продуктами питания на прилавках магазинов эксперт называет борьбой с ветряными мельницами.
С позиции логики экономической политики в таких действиях нет никакого смысла. Более того, с производством и сбытом отечественных продуктов проблем тоже не наблюдается, особенно что касается мяса и молочки. Они без проблем продаются на отечественном рынке и экспортируются.
Невыученные уроки по сдерживанию импорта
Импортозамещение, которое строится не на создании конкурентоспособных производств, а на ограничениях импорта, в мировой экономике считается моветоном, так как это неконвенциональный инструмент ограничения потребительской свободы и потребительского поведения. Выбор такой политики — это признание собственной неконкурентоспособности, отмечает экономист.
— В продовольствии этим инструментом потенциально можно чего-то добиться, но как видно из того, что я перечислил, перспектив здесь мало, поскольку как таковых проблем нет, — отмечает эксперт. — А в отношении непродовольственных товаров, особенно в условиях таможенного союза с Россией, этот инструмент окажется неработающим.
Ограничительные меры на импорт продукции в пользу отечественных приведут к снижению предложений иностранных продуктов через традиционные торговые потоки и росту цен. В прошлом такая политика также приводила к пустующим прилавкам и дефициту. Но в эпоху популярности интернет-торговли и глобализации иностранные продукты и потребительские товары все равно придут к своему потребителю. Если границы будут оставаться закрытыми с трех сторон, то покупки будут идти через восточного соседа. В то же время непродовольственные товары белорусы активней будут заказывать прямо из Китая.
— Объявится много потенциальных посредников, которые будут готовы взять на себя роль поставщика товаров, которых не окажется [в магазинах], — резюмирует Крук.
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Спойлер: борьба с импортом в магазинах не приведет к дефициту.
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