"Белавиа" получит второй бразильский самолет в начале марта

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 фев – Sputnik. Самолет Embraer E195-E2, который сейчас проходит испытания на заводе в Бразилии, прилетит в Минск 7 марта, сообщили Sputnik в "Белавиа".

Борт, как уточнили в авиакомпании, будет оформлен в необычной ливрее в честь 25-летия "Белавии". Его компания приобрела в лизинг.

Напомним, первый Embraer второго поколения прилетел в Минск 23 декабря 2020 года. Сейчас его задействуют на двух маршрутах – Стамбул и Нур-Султан.

Новый борт станет 31-м самолетом в парке авиакомпании. В данный момент у "Белавиа" есть пассажирские самолеты Embraer-175, Embraer-195, Boeing 737-300, Boeing 737-800 и Boeing 737-500.

Белорусский авиаперевозчик стал седьмой компанией в мире мира, летающей на воздушных судах Embraer второго поколения. Самолет рассчитан на перевозку 125 пассажиров в двухклассовой компоновке: 9 мест в салоне бизнес-класса и 116 в эконом-классе. Ожидается, что третий самолет второго поколения будет доставлен в Минск в апреле-мае этого года.

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