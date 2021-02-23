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"Белавиа" получит второй бразильский самолет в начале марта
23.02.2021 13:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 фев – Sputnik. Самолет Embraer E195-E2, который сейчас проходит испытания на заводе в Бразилии, прилетит в Минск 7 марта, сообщили Sputnik в "Белавиа".
Борт, как уточнили в авиакомпании, будет оформлен в необычной ливрее в честь 25-летия "Белавии". Его компания приобрела в лизинг.
Напомним, первый Embraer второго поколения прилетел в Минск 23 декабря 2020 года. Сейчас его задействуют на двух маршрутах – Стамбул и Нур-Султан.
Новый борт станет 31-м самолетом в парке авиакомпании. В данный момент у "Белавиа" есть пассажирские самолеты Embraer-175, Embraer-195, Boeing 737-300, Boeing 737-800 и Boeing 737-500.
Белорусский авиаперевозчик стал седьмой компанией в мире мира, летающей на воздушных судах Embraer второго поколения. Самолет рассчитан на перевозку 125 пассажиров в двухклассовой компоновке: 9 мест в салоне бизнес-класса и 116 в эконом-классе. Ожидается, что третий самолет второго поколения будет доставлен в Минск в апреле-мае этого года.
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Национальный авиаперевозчик получил первое воздушное судно Embraer нового поколения в декабре 2020-го, летный парк компании пополнится еще двумя бортами в этом году.
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