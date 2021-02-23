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Подорожали: чеки "Жилье" проиндексировали в Минске

23.02.2021 13:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 фев – Sputnik. Именные приватизационные чеки "Жилье" проиндексировали в Минске, соответствующее решение Мингорисполкома №432 от 12 февраля 2021 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Индекс роста цен на строительство жилья в столице в очередной раз пересчитали по сравнению с его стоимостью на 31 декабря 1991 года. Теперь он составил 25,617 рубля, до этого сумма составляла 25,008 рубля.

Именные приватизационные чеки "Жилье" могут использовать минчане и члены их семей, стоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ими можно оплатить паевой взнос в жилищном или жилищно-строительном кооперативе. Кроме того, с их помощью можно профинансировать индивидуальное или коллективное жилищное строительство, реконструкцию одноквартирных, блокированных жилых домов, долевое участие в жилищном строительстве. Чеки также позволяют купить жилье или погасить кредит в банке с процентами за пользование ими и ссуду юридических лиц, взятую и использованную на строительство или покупку жилья.

Индекс роста стоимости чеков "Жилье" рассчитывается на основании статистики о средней цене одного квадратного метра общей площади жилья, строящегося с господдержкой по сравнению со стоимостью его строительства по состоянию на 31 декабря 1991 года.

Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

 
Теги: Минск
 
 
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Индекс рассчитывается исходя из цены квадратного метра жилья, строящегося с господдержкой, по сравнению со стоимостью его строительства по состоянию на 31 декабря...
 
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