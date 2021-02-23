Госбизнес на шишках: неожиданная статья белорусского экспорта

Источник материала: Sputnik Беларусь

На радость лесоводам сезон заготовки шишек в Беларуси растянулся. Тому причиной холода, которые не позволяют шишке раскрыться: все семена остаются внутри. Sputnik решил подвести итоги сбора урожая, а заодно выяснить, чьи в лесу шишки, как их собирают и что с ними делают потом.

Шишкам тоже нужна настоящая зима

Главный лесничий Стародорожского опытного лесхоза Сергей Артемчик рассказал Sputnik, что нынешняя зима порадовала:

"В прошлом году было тепло и бесснежно. Шишка очень быстро раскрывалась, и семена выпадали. Заготовка проходила сложно. Зато сейчас зима настоящая, как в детстве: снежная, морозная. Со всех сторон хорошо: влаги в лесу будет вдоволь, многие паразиты вымерзли, шишка в нужной кондиции держится долго".

По плану лесхоз должен был заготовить 20 тонн шишек, из них 18 тонн сосновых и 2 тонны еловых, а собрали даже больше: 34 тонны шишек сосны и 2,5 тонны шишек ели.

© Sputnik / Виктор Толочко Зимняя пора - время для сбора шишек

При этом 3 тонны 700 килограммов продукции собрали с лесосеменной плантации, где растут селекционные сосны. За ними налажен особый уход: кроны обрезаются (чтобы легче было добраться до верхушек), деревья подкармливаются удобрениями.

Не каждая шишка подходит

На эту плантацию мы собственно и едем. На площади почти 18 гектаров растут сосны, которым четверть века от роду. Все они и впрямь невысокие, практически все одного роста, добраться до верхушек несложно. Главная проблема – снег, которого намело местами по пояс.

© Sputnik / Виктор Толочко Шишки собирают на лесосеменной плантации сосен

Лесники идут от сосны к сосне, отыскивают шишки, внимательно их осматривают, и, если все в порядке, срывают.

"Не каждая шишка подходит. Она должна быть минимум 70 процентов без смолы, вообще без плесени, без повреждений от вредителей, с диаметром в самом широком месте не менее 16 миллиметров", - поясняет Сергей Артемчик.

© Sputnik / Виктор Толочко Шишки собирают, тщательно отбирая по качеству

Шишки собираются исключительно вручную: дотянулся – сорвал – бросил в ведро, потом в мешок. Каждый человек должен заготовить 15,3 килограмма в день. Это примерно полмешка. Задача посильная, но не из самых простых – это не яблоки с деревьев снимать: чтобы оторвать шишку, надо хорошее усилие приложить, да и трясти сосну бесполезно.

И будет новый лес!

Семена с этих деревьев считаются элитными, улучшенного качества. Их потом высаживают в питомник, через год получают посадочный материал. Сеянцы-однолетки идут для собственных нужд и на продажу.

К примеру, в прошлом году Стародорожский опытный лесхоз продал на Гомельщину 2,5 миллиона сеянцев с закрытой корневой системой по цене 50 рублей за тысячу штук. В этом уже заключили договоры на 4,5 миллионов сеянцев.

© Sputnik / Виктор Толочко Главный лесничий Стародорожского опытного лесхоза Сергей Артемчик

Как рассказал главный лесничий лесхоза, интерес к продукции проявили и россияне: приезжали, изучали продукцию, остались довольны. "Сейчас ждем официальные документы, готовы обсуждать условия сделки", - отметил Сергей Артемчик.

В своем же хозяйстве нужно восстановить лес, вырубленный в санитарных целях из-за короеда. Так что семена ели и сосны очень востребованы, все пойдут в дело.

© Sputnik / Виктор Толочко Кроны сосен на плантации постоянно обрезаются, чтобы легче было добраться до шишек на верхушке

Собранные шишки затем отвозят в Горковское лесничество, где есть шишкосушилка. Там главная задача: извлечь крылатку, а потом отделить от нее семя. Опытные образцы семян отправляют в Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр (РЛССЦ) для лабораторных исследований.

Лесной роддом

РЛССЦ – флагман отечественной индустрии в области ведения лесного селекционного семеноводства. Официально имеет статус научной организации, неофициально его нарекли "лесным роддомом".

Шишки сюда поступают в основном из Минской, Гомельской и Могилевской областей.

Как рассказала начальник производственного отдела РЛССЦ Екатерина Радушкевич, в прошлом году здесь переработали порядка 190 тонн сырья. Было получено около 2 тонн 300 килограммов семян.

© Sputnik / Виктор Толочко Начальник производственного отдела РЛССЦ Екатерина Радушкевич

Если кратко, то технология такова. Сначала шишки хранятся в перфорированных ящиках — это первый этап сушки: естественный.

Затем сырье подается на ленту и перебирается вручную. Все остальные этапы – либо полностью автоматизированные, либо требующие минимального участия человека.



Собранные шишки поступают в Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр и сушатся © Sputnik / Виктор Толочко



Шишки перебирают вручную на ленте © Sputnik / Виктор Толочко



Основноые этапы сушки и отбора - автоматизированные © Sputnik / Виктор Толочко



Семена после сепаратора © Sputnik / Виктор Толочко



В так называемом обескрыливателе семена отделяют от мусора © Sputnik / Виктор Толочко 1 / 5 © Sputnik / Виктор Толочко Собранные шишки поступают в Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр и сушатся

В центре установлено современное оборудование (сушильные шкафы, сепараторы, обескрыливатели), позволяющее следить за влажностью продукции и в конечном итоге извлечь из каждой шишки все семена.

© Sputnik / Виктор Толочко Семена будут помещены в холодильные камеры

Сотрудники центральной аналитической лаборатории отбирают образцы, проверяют всхожесть семян, в абсолютном большинстве обладающих, по заключению специалистов, высоким качеством. Это практически стопроцентная гарантия того, что из белорусских семян вырастут крепкие, высокие и красивые ели и сосны.

© Sputnik / Виктор Толочко В лаборатории отбирают образцы, проверяют всхожесть семян

Около 15 тонн элитного семенного материала хранится в холодильных камерах при температуре от +2 до -2 градусов. Каждая партия имеет паспорт и свою классность.

© Sputnik / Виктор Толочко Семена высаживают в питомник и через год получают готовые саженцы

"Одна из задач нашего центра – переработка лесосеменного сырья деревьев хвойных пород. Это – стратегический запас Беларуси, использующийся для лесовосстановления и лесоразведения", - сказала Екатерина Радушкевич.

Шишки на экспорт

Как рассказала пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Беларуси Анастасия Докучаева, лесохозяйственными объединениями страны уже заготовлено без малого 1164 тонны сосновых шишек, из которых почти 265 тонн – селекционных. План выполнен на 121,2%. Еловых шишек собрано около 203 тонн, из которых более 45 тонн – селекционные. Плановые показатели пока достигнуты на 76%, но официальный представитель ведомства уверена, что и по шишкам ели заготовка завершится успешно.

К слову, семена белорусских элитных сортов ели, сосны и лиственницы в прежние годы шли и на экспорт – в страны Прибалтики, в Польшу, Великобританию и Швецию. Так что, отдыхая под соснами где-нибудь в Юрмале или Паланге, можно смело предположить, что деревья эти родом из наших мест.