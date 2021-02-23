Власти взялись за долговой навес реального сектора. «Доведен до исполнения план действий»

Источник материала: Tut.by

Одной из серьезных проблем в Беларуси остается высокая долговая нагрузка на реальный сектор экономики, заявил сегодня премьер-министр Роман Головченко во время заседания Совета министров, сообщила пресс-служба правительства.



Роман Головченко. Фото: Reuters

Головченко затронул вопрос финансового состояния организаций, отметив, что «принятые системные решения позволили выйти на итоговый положительный результат».

— Из убытков, которые были получены в I квартале, по итогам 2020 года вышли на чистую прибыль в объеме 6,1 млрд рублей. Количество убыточных организаций за этот период сократилось на 37%, — проинформировал он.

Вместе с тем по итогам 2020 года суммарная задолженность организаций составила почти 160 млрд рублей и по сравнению с началом года выросла на 19%.

— В целях ликвидации так называемого долгового навеса правительством доведен до исполнения последовательный план действий. Обращаюсь к министрам и губернаторам: необходимо активно включиться в его реализацию, отрабатывать вопросы оперативно и качественно. Достижение поставленных целей положительно повлияет не только на итоги работы экономики в 2021 году, но и позволит заложить базис для эффективного развития на пятилетку, — отметил премьер-министр.

Головченко отметил, что, несмотря на беспрецедентное давление внешних и внутренних факторов, в 2020 году обеспечена устойчивая работа экономики, оказывалась системная поддержка предприятиям реального сектора экономики, бизнесу и конкретным работникам коммерческих и бюджетных организаций. Общая сумма такой поддержки составила более 2 млрд рублей.

— В условиях дефицита бюджета, исполнения обязательств по госдолгу это беспрецедентная поддержка. В результате удалось обеспечить бесперебойную работу предприятий, полностью восстановить объемы добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности и, самое главное, сохранить трудовые коллективы, — сказал Роман Головченко.

Он подчеркнул, что в прошлом году также обеспечено повышение уровня благосостояния населения. «В течение года устойчиво росла заработная плата, в декабре она достигла без малого 1,5 тыс. рублей. Обеспечен опережающий рост доходов в бюджетной сфере, в первую очередь у врачей и учителей. Целевой ориентир выполнен, соотношение зарплаты бюджетников со средней по стране составило 80,4%. Практически полностью решили задачу по снижению количества организаций с зарплатой менее 500 рублей. За истекший год их число снизилось более чем в 18 раз», — отметил премьер-министр.

Он заверил, что в стране сохранена макроэкономическая сбалансированность. Положительное сальдо внешней торговли за 2020 год составило более 1,9 млрд долларов, или 3,2% к ВВП, и «за всю историю суверенной Беларуси это максимальный показатель в абсолютном исчислении». ВВП по итогам года упал на 0,9%, что гораздо лучше среднемировых значений, констатировал премьер-министр.

ВВП в январе увеличился на 1,3% к аналогичному периоду прошлого года, промпроизводство выросло на 8,5%, сельское хозяйство — на 0,2%. При этом объем инвестиций пока складывается ниже уровня прошлого года на 5,3%, в первую очередь за счет снижения инвестиционных затрат.

— Погружаясь в решение текущих вопросов, мы не должны терять из вида главные векторы, которые заложили на новую пятилетку. Это стимулирование потребления и рациональное импортозамещение, развертывание нового инвестиционного цикла и реализация экспортной стратегии, — подчеркнул премьер-министр.