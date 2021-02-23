Белорусский рубль сдал позиции к основным валютам на торгах во вторник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 фев – Sputnik. Доллар США, евро и российский рубль подорожали на торгах во вторник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Торги на БВФБ начались около 12:00 вместо 10:00 из-за того, что произошел технический сбой. На торгах евро прибавил в стоимости 0,45%, доллар США подорожал на 0,17%, российский рубль - на 0,57%.

Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют во вторник, 23 февраля:

1 евро – 3,16 белорусского рубля;

1 доллар США – 2,60 рубля;

100 российских рублей – 3,50 рубля.

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

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