У Медведева рассказали, почему не состоялась его встреча с Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко, который в понедельник находился в Сочи на встрече с Владимиром Путиным, поговорил по телефону с зампредседателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым. Ранее Лукашенко анонсировал возможную встречу и с ним.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

В секретариате Медведева РИА Новости сообщили, что личная встреча не состоялась «из-за плотных графиков Александра Григорьевича и Дмитрия Анатольевича». По данным агентства, политики поговорили по телефону и договорились встретиться позже.

Напомним, 22 февраля в Красной поляне прошли переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина . Встреча длилась больше шести часов, официальных заявлений за ней не последовало. Политики помимо переговоров также покатались на лыжах и снегоходах и пообедали вместе. Телеграм-канал «Пул Первого» писал , что к обеду ожидали и Медведева, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков его участие опроверг .

18 февраля на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой сам Лукашенко анонсировал встречу Медведевым, которого называют критиком Лукашенко.

— Думаю, что и с Медведевым повстречаемся, там мы договорились, что встретимся. И обсудим самые животрепещущие вопросы, которые нас сегодня волнуют. Есть вопросы поважнее — обеспечение обороны, безопасности нашего государства.