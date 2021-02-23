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У Медведева рассказали, почему не состоялась его встреча с Лукашенко
23.02.2021 15:41 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко, который в понедельник находился в Сочи на встрече с Владимиром Путиным, поговорил по телефону с зампредседателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым. Ранее Лукашенко анонсировал возможную встречу и с ним.
В секретариате Медведева
Напомним, 22 февраля в Красной поляне прошли
18 февраля на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой сам Лукашенко
— Думаю, что и с Медведевым повстречаемся, там мы договорились, что встретимся. И обсудим самые животрепещущие вопросы, которые нас сегодня волнуют. Есть вопросы поважнее — обеспечение обороны, безопасности нашего государства.
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Александр Лукашенко, который в понедельник находился в Сочи на встрече с Владимиром Путиным, поговорил по телефону с зампредседателя Совета безопасности России...
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