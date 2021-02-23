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У Медведева рассказали, почему не состоялась его встреча с Лукашенко

23.02.2021 15:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко, который в понедельник находился в Сочи на встрече с Владимиром Путиным, поговорил по телефону с зампредседателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым. Ранее Лукашенко анонсировал возможную встречу и с ним.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

В секретариате Медведева РИА Новости сообщили, что личная встреча не состоялась «из-за плотных графиков Александра Григорьевича и Дмитрия Анатольевича». По данным агентства, политики поговорили по телефону и договорились встретиться позже.

Напомним, 22 февраля в Красной поляне прошли переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Встреча длилась больше шести часов, официальных заявлений за ней не последовало. Политики помимо переговоров также покатались на лыжах и снегоходах и пообедали вместе. Телеграм-канал «Пул Первого» писал, что к обеду ожидали и Медведева, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков его участие опроверг.

18 февраля на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой сам Лукашенко анонсировал встречу Медведевым, которого называют критиком Лукашенко.

— Думаю, что и с Медведевым повстречаемся, там мы договорились, что встретимся. И обсудим самые животрепещущие вопросы, которые нас сегодня волнуют. Есть вопросы поважнее — обеспечение обороны, безопасности нашего государства.

 
 
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Александр Лукашенко, который в понедельник находился в Сочи на встрече с Владимиром Путиным, поговорил по телефону с зампредседателя Совета безопасности России...
 
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