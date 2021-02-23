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Правительство рассмотрело итоги работы экономики за 2020 и старт 2021 года

23.02.2021 16:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

ВВП Беларуси за первый месяц года  составил 101,3 %. Промышленность и сельское хозяйство  сработали с плюсом, просели только  по объему инвестиций. Об этом заявил  премьер-министр Роман Головченко  во время заседания Совета Министров. Сегодня в правительстве подводили итоги работы экономики за прошлый год и определяли резервы для роста по кварталу и в целом по 2021 году. Главный итог 2020-го:  обеспечена устойчивая работа, несмотря  на давление как внутренних, так и внешних факторов. Бизнес и реальный сектор, который  проседал из-за пандемии, поддержали на 2 миллиарда рублей. Не было просрочек  по выплате зарплат, пенсий и пособий. 

Особое внимание в этом году будет уделяться  стимулированию внутреннего спроса, развитию  внутреннего рынка, приходу инвестиций в экономику, а также  экспортной стратегии. Ставку сделают на местные ресурсы, их максимальное использование в производстве товаров. 

 
 
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ВВП Беларуси за первый месяц года  составил 101,3 %. Промышленность и сельское хозяйство  сработали с плюсом, просели только  по объему инвестиций. Об этом заявил ...
 
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