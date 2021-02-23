Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правительство рассмотрело итоги работы экономики за 2020 и старт 2021 года ВВП Беларуси за первый месяц года составил 101,3 %. Промышленность и сельское хозяйство сработали с плюсом, просели только по объему инвестиций. Об этом заявил ...

ВВП Беларуси за первый месяц года составил 101,3 %. Промышленность и сельское хозяйство сработали с плюсом, просели только по объему инвестиций. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время заседания Совета Министров. Сегодня в правительстве подводили итоги работы экономики за прошлый год и определяли резервы для роста по кварталу и в целом по 2021 году. Главный итог 2020-го: обеспечена устойчивая работа, несмотря на давление как внутренних, так и внешних факторов. Бизнес и реальный сектор, который проседал из-за пандемии, поддержали на 2 миллиарда рублей. Не было просрочек по выплате зарплат, пенсий и пособий.Особое внимание в этом году будет уделяться стимулированию внутреннего спроса, развитию внутреннего рынка, приходу инвестиций в экономику, а также экспортной стратегии. Ставку сделают на местные ресурсы, их максимальное использование в производстве товаров.