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Ряду предприятий из Витебской области простят долги перед госбанком

23.02.2021 17:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусбанку поручено простить долги пяти предприятий, следует из постановления Совмина № 98. Спишут как проценты и штрафы за просроченные выплаты, так и основной долг.


Фото: TUT.BY

Совмин поручил крупнейшему государственному банку освободить пять предприятий «от имущественной обязанности по погашению задолженности по кредитным договорам» на общую сумму 17,857 млн рублей. Предлагается простить организациям 12,579 млн основного долга по кредитам, взятым с 2008 по 2018 годы, а также 3,323 млн процентов и 1,939 млн пени и штрафов.

В список тех, кому простят долги по кредитам, попали предприятия Витебской области.

«АСБ-Агро Новатор» поручено освободить от выплат на 14,912 млн рублей. «Экспериментальную базу «Тулово» на 106,8 тысяч, «Оршанский комбинат хлебопродуктов» не будет выплачивать 2,449 млн рублей. А сельхозпредприятиям «Липовцы» и «Ловжанское» простят 17 тысяч и 371 тысячи рублей соответственно.

Год назад на совещании о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы агропромышленного комплекса Витебской области Александр Лукашенко заявлял, что списания долгов для предприятий АПК области не будет.

— Речи о списании долгов быть не может! Сергей Николаевич (Румас, тогда премьер-министр — прим. ред.), вы же банкир, а предлагаете такое. Долг платежом красен! — заявлял Лукашенко.

 
 
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Общая сумма списанных долгов составляет 17,857 млн рублей.
 
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