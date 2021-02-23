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Жилые 36,6 «квадрата» и вход на второй этаж через улицу. В сети разгорелись споры по поводу стоимости половины дома под Минском

23.02.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В сети разгорелись споры под объявлением о продаже квартиры в блокированном жилом доме в поселке Привольный Минского района. Автор объявления указал, что в доме имеется 3 спальни, кухня, санузел. Однако в комментариях прояснил, что одна из спален находится на нежилом чердаке, куда можно попасть через улицу по «пожарной» лестнице. За все это продавец просит $75.000, но готов поторговаться.

Жилые 36,6 «квадрата» и вход на второй этаж через улицу. В сети разгорелись споры по поводу стоимости половины дома под Минском

В одном из пабликов в Facebook появилось объявление о продаже «квартиры в блокированном жилом доме». Дом одноэтажный 1988 года постройки, возведен из кирпича. В доме расположены 2 квартиры. Квартира, которая выставлена на продажу, имеет отдельный вход и земельный участок в 8,73 сотки.

Общая площадь дома по СНБ 93,1 м2, общая площадь - 86,8 м2, жилая - 36,6 м2, кухня - 15,1 м2. Коммуникации: центральные газ, водопровод и канализация. На участке расположен сарай, гараж, погреб.

Жилые 36,6 «квадрата» и вход на второй этаж через улицу. В сети разгорелись споры по поводу стоимости половины дома под Минском
Жилые 36,6 «квадрата» и вход на второй этаж через улицу. В сети разгорелись споры по поводу стоимости половины дома под Минском
Жилые 36,6 «квадрата» и вход на второй этаж через улицу. В сети разгорелись споры по поводу стоимости половины дома под Минском
Жилые 36,6 «квадрата» и вход на второй этаж через улицу. В сети разгорелись споры по поводу стоимости половины дома под Минском
Жилые 36,6 «квадрата» и вход на второй этаж через улицу. В сети разгорелись споры по поводу стоимости половины дома под Минском
Жилые 36,6 «квадрата» и вход на второй этаж через улицу. В сети разгорелись споры по поводу стоимости половины дома под Минском

В объявлении продавец описывает преимущества транспортного сообщения с Минском, развитую инфраструктуру, а также удобное расположение дома рядом с лесом и озером.

Вопросы у пользователей социальной сети вызвало количество комнат и жилая площадь квартиры. В объявлении сказано, что дом состоит из 3-х жилых комнат, санузла, коридора, пристройки, состоящей из коридора, кладовой, топочной, прихожей. Однако на плане жилого дома можно рассмотреть только 2 жилые комнаты и кухню.

Жилые 36,6 «квадрата» и вход на второй этаж через улицу. В сети разгорелись споры по поводу стоимости половины дома под Минском
Жилые 36,6 «квадрата» и вход на второй этаж через улицу. В сети разгорелись споры по поводу стоимости половины дома под Минском
Жилые 36,6 «квадрата» и вход на второй этаж через улицу. В сети разгорелись споры по поводу стоимости половины дома под Минском
Жилые 36,6 «квадрата» и вход на второй этаж через улицу. В сети разгорелись споры по поводу стоимости половины дома под Минском

Жилые 36,6 «квадрата» и вход на второй этаж через улицу. В сети разгорелись споры по поводу стоимости половины дома под Минском

Жилые 36,6 «квадрата» и вход на второй этаж через улицу. В сети разгорелись споры по поводу стоимости половины дома под Минском

Действительно, если сложить площадь двух жилых комнат, то получится цифра, как и в плане квартиры. Продавец уверяет, что третья спальня расположена на мансардном этаже. Плана этого этажа в объявлении нет. Также в плане первого этажа нет лестницы, которая ведет на ту самую мансарду.

Оказалось, что в третью спальню попасть не так-то и просто.


Жилые 36,6 «квадрата» и вход на второй этаж через улицу. В сети разгорелись споры по поводу стоимости половины дома под Минском

Жилые 36,6 «квадрата» и вход на второй этаж через улицу. В сети разгорелись споры по поводу стоимости половины дома под Минском

На мансардный этаж ведет железная «пожарная» лестница на улице. Фото третьей спальни, к сожалению, в объявлении нет.

Жилые 36,6 «квадрата» и вход на второй этаж через улицу. В сети разгорелись споры по поводу стоимости половины дома под Минском
Жилые 36,6 «квадрата» и вход на второй этаж через улицу. В сети разгорелись споры по поводу стоимости половины дома под Минском

Некоторые из пользователей поддержали продавца, что это лучший вариант по расположению за свои деньги. Напомним, автор объявления хочет за половину дома $75.000, но готов к торгу.


Жилые 36,6 «квадрата» и вход на второй этаж через улицу. В сети разгорелись споры по поводу стоимости половины дома под Минском

Стоит отметить, что объявление о продаже этой квартиры мы нашли и в нашей базе. Правда в описании уже указаны только 2 комнаты, и цена $65.000 с торгом.

Кстати, рядом с квартирой из объявления продается еще один объект: трехэтажный дом для круглогодичного проживания. Участок 5 соток. По периметру участка железобетонный забор высотой 2.2 метра. Фундамент из фундаментных блоков, плиты перекрытия, стены из кирпича утеплены и оштукатурены, окна стеклопакеты ПВХ, крыша металл черепица. Внутри дом отделан блокхаусом и вагонкой. Вода скважина 37 метров заведена в дом, бойлер, канализация местная.

Жилые 36,6 «квадрата» и вход на второй этаж через улицу. В сети разгорелись споры по поводу стоимости половины дома под Минском
Жилые 36,6 «квадрата» и вход на второй этаж через улицу. В сети разгорелись споры по поводу стоимости половины дома под Минском
Жилые 36,6 «квадрата» и вход на второй этаж через улицу. В сети разгорелись споры по поводу стоимости половины дома под Минском
Жилые 36,6 «квадрата» и вход на второй этаж через улицу. В сети разгорелись споры по поводу стоимости половины дома под Минском

В цокольной этаже дома расположена баня с джакузи. Отопление паровое. Электричество 220/380 полностью разведено по дому. Общая площадь дома 170 кв.м., жилая 79,2 кв.м. Продавец просит за свой дом $60.000.

Жилые 36,6 «квадрата» и вход на второй этаж через улицу. В сети разгорелись споры по поводу стоимости половины дома под Минском
Жилые 36,6 «квадрата» и вход на второй этаж через улицу. В сети разгорелись споры по поводу стоимости половины дома под Минском
Жилые 36,6 «квадрата» и вход на второй этаж через улицу. В сети разгорелись споры по поводу стоимости половины дома под Минском
Жилые 36,6 «квадрата» и вход на второй этаж через улицу. В сети разгорелись споры по поводу стоимости половины дома под Минском

 
Теги: Минск
 
 
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В сети разгорелись споры под объявлением о продаже квартиры в блокированном жилом доме в поселке Привольный Минского района. Автор объявления указал, что в доме...
 
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