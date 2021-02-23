Жилые 36,6 «квадрата» и вход на второй этаж через улицу. В сети разгорелись споры по поводу стоимости половины дома под Минском

В сети разгорелись споры под объявлением о продаже квартиры в блокированном жилом доме в поселке Привольный Минского района. Автор объявления указал, что в доме имеется 3 спальни, кухня, санузел. Однако в комментариях прояснил, что одна из спален находится на нежилом чердаке, куда можно попасть через улицу по «пожарной» лестнице. За все это продавец просит $75.000, но готов поторговаться.
В одном из пабликов в Facebook появилось объявление о продаже «квартиры в блокированном жилом доме». Дом одноэтажный 1988 года постройки, возведен из кирпича. В доме расположены 2 квартиры. Квартира, которая выставлена на продажу, имеет отдельный вход и земельный участок в 8,73 сотки.
Общая площадь дома по СНБ 93,1 м2, общая площадь - 86,8 м2, жилая - 36,6 м2, кухня - 15,1 м2. Коммуникации: центральные газ, водопровод и канализация. На участке расположен сарай, гараж, погреб.
В объявлении продавец описывает преимущества транспортного сообщения с Минском, развитую инфраструктуру, а также удобное расположение дома рядом с лесом и озером.
Вопросы у пользователей социальной сети вызвало количество комнат и жилая площадь квартиры. В объявлении сказано, что дом состоит из 3-х жилых комнат, санузла, коридора, пристройки, состоящей из коридора, кладовой, топочной, прихожей. Однако на плане жилого дома можно рассмотреть только 2 жилые комнаты и кухню.
Действительно, если сложить площадь двух жилых комнат, то получится цифра, как и в плане квартиры. Продавец уверяет, что третья спальня расположена на мансардном этаже. Плана этого этажа в объявлении нет. Также в плане первого этажа нет лестницы, которая ведет на ту самую мансарду.
Оказалось, что в третью спальню попасть не так-то и просто.
На мансардный этаж ведет железная «пожарная» лестница на улице. Фото третьей спальни, к сожалению, в объявлении нет.
Некоторые из пользователей поддержали продавца, что это лучший вариант по расположению за свои деньги. Напомним, автор объявления хочет за половину дома $75.000, но готов к торгу.
Стоит отметить, что объявление о продаже этой квартиры мы нашли и в нашей базе. Правда в описании уже указаны только 2 комнаты, и цена $65.000 с торгом.
Кстати, рядом с квартирой из объявления продается еще один объект: трехэтажный дом для круглогодичного проживания. Участок 5 соток. По периметру участка железобетонный забор высотой 2.2 метра. Фундамент из фундаментных блоков, плиты перекрытия, стены из кирпича утеплены и оштукатурены, окна стеклопакеты ПВХ, крыша металл черепица. Внутри дом отделан блокхаусом и вагонкой. Вода скважина 37 метров заведена в дом, бойлер, канализация местная.
В цокольной этаже дома расположена баня с джакузи. Отопление паровое. Электричество 220/380 полностью разведено по дому. Общая площадь дома 170 кв.м., жилая 79,2 кв.м. Продавец просит за свой дом $60.000.