Жилые 36,6 «квадрата» и вход на второй этаж через улицу. В сети разгорелись споры по поводу стоимости половины дома под Минском

В одном из пабликов в Facebook появилось объявление о продаже «квартиры в блокированном жилом доме». Дом одноэтажный 1988 года постройки, возведен из кирпича. В доме расположены 2 квартиры. Квартира, которая выставлена на продажу, имеет отдельный вход и земельный участок в 8,73 сотки.

Общая площадь дома по СНБ 93,1 м2, общая площадь - 86,8 м2, жилая - 36,6 м2, кухня - 15,1 м2. Коммуникации: центральные газ, водопровод и канализация. На участке расположен сарай, гараж, погреб.