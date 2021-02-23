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В Бресте задержали замглавы областной организации БСДП Сергея Мазана

23.02.2021 18:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте на площади Ленина днем 23 февраля задержан заместитель председателя Брестской областной организации Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) Сергей Мазан, пишет «Брестская газета».


Фото из соцсетей

«Он был в офисе, сказал, что пойдет по делам. Не успел уйти, как позвонил и сказал, что его задерживают, что ему показали корочки наркоконтроля», — рассказала председатель городской организации БСДП Анна Канюс.

С чем может быть связано задержание Сергея Мазана, она не знает. По словам женщины, его никто не искал, повестки ему не приходили.

На момент публикации материала связи с Мазаном не было.

Сергей Мазан также является блогером. У его YouTube-канала 12/52 чуть более полутора тысяч подписчиков.

 
Теги: Брест
 
 
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Сергей успел сообщить однопартийцам, что задерживающие его люди были из наркоконтроля.
 
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