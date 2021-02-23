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В Бресте задержали замглавы областной организации БСДП Сергея Мазана
23.02.2021 18:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте на площади Ленина днем 23 февраля задержан заместитель председателя Брестской областной организации Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) Сергей Мазан, пишет
«Он был в офисе, сказал, что пойдет по делам. Не успел уйти, как позвонил и сказал, что его задерживают, что ему показали корочки наркоконтроля», — рассказала председатель городской организации БСДП Анна Канюс.
С чем может быть связано задержание Сергея Мазана, она не знает. По словам женщины, его никто не искал, повестки ему не приходили.
На момент публикации материала связи с Мазаном не было.
Сергей Мазан также является блогером. У его
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Сергей успел сообщить однопартийцам, что задерживающие его люди были из наркоконтроля.
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