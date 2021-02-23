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Великобритания согласилась отложить ратификацию торговой сделки с ЕС

23.02.2021 19:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК – 23 фев, Sputnik. Правительство Великобритании согласилось до апреля отложить ратификацию соглашения о формате будущих отношений и свободной торговле с Евросоюзом. Об этом говорится в письме, которое во вторник направил заместителю председателя Еврокомиссии Марошу Шефчовичу канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув.

"Могу подтвердить, что Соединенное Королевство согласно на то, чтобы дата, начиная с которой прекратится временное применение договоренностей, <…> была перенесена на 30 апреля", – говорится в тексте документа.

Ранее Брюссель обратился к Лондону с просьбой перенести крайний срок ратификации соглашения с конца февраля на конец апреля с тем, чтобы текст документа, в котором насчитывается 1 246 страниц, был переведен на все языки стран сообщества для изучения и утверждения Европарламентом.

24 декабря прошлого года Брюссель и Лондон достигли компромисса по тексту соглашения о партнерстве после Brexit. Сделка предусматривает свободную торговлю без квот и тарифов, неограниченный доступ к территории, морскому и воздушному пространству друг друга и сбалансированный доступ к морским ресурсам. Стороны намерены обеспечить своим гражданам равный доступ к социальным системам друг друга. ЕС и Великобритания отказались от координации действий в сфере внешней политики, санкционных режимов и обороны.

Так как стороны не успевали ратифицировать соглашение до 31 декабря, когда истек переходный период после Brexit, его начали применять во временном режиме, чтобы избежать правового вакуума в двусторонних отношениях.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее ЕС просил Великобританию перенести срок ратификации торговой сделки – это даст возможность перенести текст соглашения на все языки стран сообщества, чтобы...
 
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