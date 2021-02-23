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На заседании Совмина подвели итоги 2020 года

23.02.2021 22:47 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Залог успешного взаимодействия в любой интеграционной структуре - и Союзное государство не исключение - в возможности развиваться, обеспечивая достойный уровень жизни внутри страны и привлекательность для партнеров. Сегодня на заседании Совмина подвели итоги 2020 года.

Темп роста ВВП Беларуси за 2020 год - 99,1 %. Он превысил рост мировой экономики более чем на 2,5 %, Евросоюза - на 5,5 %, России - на 2,2 %.

Беларуси удалось обеспечить устойчивость экономики, несмотря на внешние и внутренние факторы. Бесперебойная работа предприятий, восстановленные объемы добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности и сохраненные трудовые коллективы. Подробности у Светланы Лукьянюк.

Правительство рассмотрело итоги работы экономики за 2020 и старт 2021 года

Оценивая работу экономики за прошлый год, во многих странах не обходится без упоминания форс-мажора, снижения деловой активности и остановки или существенного отставания отдельных отраслей. На то были и объективные причины. Взять хотя бы туризм, общепит и пассажирские перевозки. Но выполнение всех социальных обязательств Беларуси, когда зарплаты, пенсии и пособия выплачиваются в срок, вытянули другие сферы. В итоге в 4 квартале 2020 года по уровню ВВП вышли на такой же период 19-го. Экспорт стал восстанавливаться в октябре, а в декабре прирос на 4 %.
На заседании Совмина подвели итоги 2020 года


ВВП за январь 2021 - 1,3 %

Бизнес и реальный сектор, который просел из-за пандемии, поддержали на 2 миллиарда рублей. И это при скромном пополнении казны и выплатам по госдолгу. Сегодня в правительстве оценивали работу за прошлый год и старт нынешнего. С прибавкой в январе - промышленность и сельское хозяйство. Недотягивает общий объем инвестиций. В итоге за январь ВВП 1,3 %. Но по кварталу результаты будут скромнее. 

На заседании Совмина подвели итоги 2020 года


Особое внимание - развитию внутреннего рынка и стимулированию спроса, инвестициям и экспорту. Ставка на местные ресурсы - дерево. Торф и кожу. А также повышение производительности труда, в том числе через модернизацию и цифровые технологии. Делая шаги вперед, нужно разобраться с тем, что тянет назад. Большие долги реального сектора. 160 миллиардов рублей, за год они потяжелели на 20 %. 

Количество убыточных предприятий сократили на треть

Невыплату же зарплат правительство называет чрезвычайной ситуацией как для региона, так и всей местной вертикали. И никакие причины здесь не принимаются. Ведь немало сделано по оздоровлению проблемных производств, и количество убыточных предприятий в 2020-м сократилось на треть. И эта работа будет продолжена. Ведь 2021 год - стартовый в пятилетке. 

 
 
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Залог успешного взаимодействия в любой интеграционной структуре - и Союзное государство не исключение - в возможности развиваться, обеспечивая достойный уровень...
 
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