Украина хочет отсоединиться от энергосетей Беларуси и России в 2024 году

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 фев – Sputnik. Украинские власти готовятся отсоединиться от белорусской и российской энергосистем, о намерениях электроинтеграции со странами ЕС сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с литовским коллегой Габриелюсом Ландсбергисом.

Украинский дипломат рассказал, что еще с советских времен электросети являлись единой сетью.

"Но мы хотим отрезаться от этой сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети. Мы планируем это сделать до конца 2023 года", – сообщил Кулеба. Он уточнил, что после этого "перетекания электроэнергии из Беларуси станут физически невозможны".

Напомним, Украина накануне была вынуждена прибегнуть к помощи соседей. Так, коммерческий импорт электроэнергии из Беларуси был возобновлен с 3 января, а с 1 февраля – из России.

Поставки начались на фоне кризисной ситуации в энергетике страны, вызванной нехваткой угля на складах тепловых электростанций. А также внеплановых аварийных ремонтов энергоблоков атомных и тепловых станций и роста потребления электроэнергии из-за похолодания. Затем Киев запросил у российской стороны так называемую аварийную помощь – дополнительные экстренные поставки в связи с критической ситуацией в энергосистеме страны.

Ранее украинские власти уже заявляли о необходимости отсоединения от энергосистемы Беларуси и России и присоединения к европейской. Аналогичные заявления делал и. о. главы Минэнерго Украины Юрий Витренко. По его словам, для прекращения импорта электроэнергии из России и Беларуси объединенная энергосистема Украины должна быть синхронизирована с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). По мнению Витренко, это соответствует интересам страны, а также энергетической безопасности Украины.

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