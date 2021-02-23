ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Украина хочет отсоединиться от энергосетей Беларуси и России в 2024 году

24.02.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 фев – Sputnik. Украинские власти готовятся отсоединиться от белорусской и российской энергосистем, о намерениях электроинтеграции со странами ЕС сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с литовским коллегой Габриелюсом Ландсбергисом.

Украинский дипломат рассказал, что еще с советских времен электросети являлись единой сетью.

"Но мы хотим отрезаться от этой сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети. Мы планируем это сделать до конца 2023 года", – сообщил Кулеба. Он уточнил, что после этого "перетекания электроэнергии из Беларуси станут физически невозможны".

Напомним, Украина накануне была вынуждена прибегнуть к помощи соседей. Так, коммерческий импорт электроэнергии из Беларуси был возобновлен с 3 января, а с 1 февраля – из России.

© Photo : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Приемка первого энергоблока БелАЭС в эксплуатацию планируется в апреле-мае

Поставки начались на фоне кризисной ситуации в энергетике страны, вызванной нехваткой угля на складах тепловых электростанций. А также внеплановых аварийных ремонтов энергоблоков атомных и тепловых станций и роста потребления электроэнергии из-за похолодания. Затем Киев запросил у российской стороны так называемую аварийную помощь – дополнительные экстренные поставки в связи с критической ситуацией в энергосистеме страны.

Ранее украинские власти уже заявляли о необходимости отсоединения от энергосистемы Беларуси и России и присоединения к европейской. Аналогичные заявления делал и. о. главы Минэнерго Украины Юрий Витренко. По его словам, для прекращения импорта электроэнергии из России и Беларуси объединенная энергосистема Украины должна быть синхронизирована с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). По мнению Витренко, это соответствует интересам страны, а также энергетической безопасности Украины.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После того, как провода будут "перерезаны", страна соседка не сможет в случае нештатной ситуации получать электроэнергию из Беларуси и России.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Великобритания согласилась отложить ратификацию торговой сделки с ЕС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by