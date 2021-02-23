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Украина хочет отсоединиться от энергосетей Беларуси и России в 2024 году
24.02.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 фев – Sputnik. Украинские власти готовятся отсоединиться от белорусской и российской энергосистем, о намерениях электроинтеграции со странами ЕС сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с литовским коллегой Габриелюсом Ландсбергисом.
Украинский дипломат рассказал, что еще с советских времен электросети являлись единой сетью.
"Но мы хотим отрезаться от этой сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети. Мы планируем это сделать до конца 2023 года", – сообщил Кулеба. Он уточнил, что после этого "перетекания электроэнергии из Беларуси станут физически невозможны".
Напомним, Украина накануне
© Photo : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Поставки начались на фоне кризисной ситуации в энергетике страны, вызванной нехваткой угля на складах тепловых электростанций. А также внеплановых аварийных ремонтов энергоблоков атомных и тепловых станций и роста потребления электроэнергии из-за похолодания. Затем Киев запросил у российской стороны так называемую аварийную помощь – дополнительные экстренные поставки в связи с критической ситуацией в энергосистеме страны.
Ранее украинские власти уже заявляли о необходимости отсоединения от энергосистемы Беларуси и России и присоединения к европейской. Аналогичные заявления делал и. о. главы Минэнерго Украины Юрий Витренко. По его словам, для прекращения импорта электроэнергии из России и Беларуси объединенная энергосистема Украины должна быть синхронизирована с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). По мнению Витренко, это соответствует интересам страны, а также энергетической безопасности Украины.
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После того, как провода будут "перерезаны", страна соседка не сможет в случае нештатной ситуации получать электроэнергию из Беларуси и России.
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