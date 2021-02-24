ТОП-6 самых дешевых «однушек» в Минске. Смотрим, какие квартиры можно купить за $35-38 тысяч

Квартира на ул. Щербакова, 28, за 37,9 тысячи долларов на ул. Щербакова, 28, за 37,9 тысячи долларов

Квартира находится в Партизанском районе города недалеко от станции метро «Тракторный завод». Жилое помещение расположено в 4-этажном доме 1960 года на четвертом этаже. Общая площадь жилого помещения составляет 30 кв.м, жилая – 17,9 кв.м, кухня – 5,8 кв.м.

В 2006 году в доме со скатной крышей произведен капитальный ремонт. В квартире установлены входная металлическая дверь, межкомнатная дверь МДФ на кухне. При капремонте заменены сантехнические трубы, батареи, установлены счетчики учета воды и газа. Фасад дома утеплен.