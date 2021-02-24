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ТОП-6 самых дешевых «однушек» в Минске. Смотрим, какие квартиры можно купить за $35-38 тысяч

24.02.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В базе Realt.byесть много однокомнатных квартир в разных районах Минска и разных годов постройки. Сегодня мы подобрали одни из самых дешевых. Возможно, кого-то заинтересует та или иная квартира и станет первой в жизни для одинокого человека или небольшой семьи.

ТОП-6 самых дешевых «однушек» в Минске. Смотрим, какие квартиры можно купить за -38 тысяч
квартира на Красина, 53

Квартира на ул. Красина, 53, за 35 тысяч долларов

«Хрущевка» 1961 года постройки находится в Заводском районе (микрорайон Сосны), расположена на 3-м этаже 3-этажного кирпичного жилого дома. Общая площадь квартиры составляет 32,3 кв.м, жилая – 17,7 кв.м, кухня – 5,9 кв.м. Квартира находится в хорошем состоянии.

В доме перекрыта кровля, заменены трубы, установлены стеклопакеты, сделан косметический ремонт в подъезде, проведен высокоскоростной интернет.

Рядом с домом есть вся необходимая для жизни инфраструктура: 2 детских сада и школа, магазины, фитнес-центр, банк, почта, библиотека, аптека.

ТОП-6 самых дешевых «однушек» в Минске. Смотрим, какие квартиры можно купить за -38 тысяч
ТОП-6 самых дешевых «однушек» в Минске. Смотрим, какие квартиры можно купить за -38 тысяч
ТОП-6 самых дешевых «однушек» в Минске. Смотрим, какие квартиры можно купить за -38 тысяч
ТОП-6 самых дешевых «однушек» в Минске. Смотрим, какие квартиры можно купить за -38 тысяч
ТОП-6 самых дешевых «однушек» в Минске. Смотрим, какие квартиры можно купить за -38 тысяч

Квартира на ул. Барамзиной, 8, за 36,7 тысячи долларов

Квартира находится в микрорайоне Сокол на третьем этаже 5-этажной "панельки" 1989 года. Общая площадь жилого помещения насчитывает 35,2 кв.м, жилая – 24,8 кв.м, кухня – 9,2 кв.м. С кухни есть выход на застекленный балкон.

ТОП-6 самых дешевых «однушек» в Минске. Смотрим, какие квартиры можно купить за -38 тысяч
ТОП-6 самых дешевых «однушек» в Минске. Смотрим, какие квартиры можно купить за -38 тысяч
ТОП-6 самых дешевых «однушек» в Минске. Смотрим, какие квартиры можно купить за -38 тысяч
ТОП-6 самых дешевых «однушек» в Минске. Смотрим, какие квартиры можно купить за -38 тысяч

Квартира на ул. Передовой, 5, за 37 тысяч долларов

Малосемейка расположена в кирпичной пятиэтажке 1970 года постройки на 4-м этаже. Общая площадь квартиры составляет 21,7 кв.м, жилая – 11,8 кв.м, кухня – 5 кв.м. В квартире имеется небольшой балкон и совмещенный санузел. Жилое помещение требует ремонта.

ТОП-6 самых дешевых «однушек» в Минске. Смотрим, какие квартиры можно купить за -38 тысяч
ТОП-6 самых дешевых «однушек» в Минске. Смотрим, какие квартиры можно купить за -38 тысяч
ТОП-6 самых дешевых «однушек» в Минске. Смотрим, какие квартиры можно купить за -38 тысяч
ТОП-6 самых дешевых «однушек» в Минске. Смотрим, какие квартиры можно купить за -38 тысяч

Квартира в переулке Уральском, 3, за 37,5 тысячи долларов

Квартира находится в Партизанском районе города в районе улиц Багратиона, Менделева, Уральская, Столетова. Расположена в пятиэтажке на 5-м этаже. Общая площадь жилого помещения составляет 29,6 кв.м, жилая – 17,1 кв.м, кухня – 6,1 кв.м.

В 2020 году в доме был произведен капитальный ремонт. В жилом помещении оборудована входная металлическая дверь, установлены окна ПВХ, новые радиаторы и сантехника, заменены трубы, санузел облицован новой плиткой, на полу в кухне сделана свежая стяжка. Отсутствие несущих стен позволяет сделать квартиру-студию.

ТОП-6 самых дешевых «однушек» в Минске. Смотрим, какие квартиры можно купить за -38 тысяч
ТОП-6 самых дешевых «однушек» в Минске. Смотрим, какие квартиры можно купить за -38 тысяч
ТОП-6 самых дешевых «однушек» в Минске. Смотрим, какие квартиры можно купить за -38 тысяч
ТОП-6 самых дешевых «однушек» в Минске. Смотрим, какие квартиры можно купить за -38 тысяч

Квартира на ул. Щербакова, 28, за 37,9 тысячи долларов

Квартира находится в Партизанском районе города недалеко от станции метро «Тракторный завод». Жилое помещение расположено в 4-этажном доме 1960 года на четвертом этаже. Общая площадь жилого помещения составляет 30 кв.м, жилая – 17,9 кв.м, кухня – 5,8 кв.м.

В 2006 году в доме со скатной крышей произведен капитальный ремонт. В квартире установлены входная металлическая дверь, межкомнатная дверь МДФ на кухне. При капремонте заменены сантехнические  трубы, батареи, установлены счетчики учета воды и газа. Фасад дома утеплен.

ТОП-6 самых дешевых «однушек» в Минске. Смотрим, какие квартиры можно купить за -38 тысяч
ТОП-6 самых дешевых «однушек» в Минске. Смотрим, какие квартиры можно купить за -38 тысяч
ТОП-6 самых дешевых «однушек» в Минске. Смотрим, какие квартиры можно купить за -38 тысяч
ТОП-6 самых дешевых «однушек» в Минске. Смотрим, какие квартиры можно купить за -38 тысяч
ТОП-6 самых дешевых «однушек» в Минске. Смотрим, какие квартиры можно купить за -38 тысяч

Квартира на ул. Герасименко, 41, за 38 тысяч долларов

Квартира находится в Заводском районе столицы, в микрорайоне Ангарская–2. Жилое помещение расположено на первом этаже панельной двенадцатиэтажки 1979 года постройки. Общая площадь жилого помещения составляет 32,9 кв.м, жилая - 17 кв.м, кухня – 7,1 кв.м.

В квартире установлена входная металлическая дверь, стеклопакеты ПВХ, на полу уложен линолеум, санузел облицован плиткой. В кухне есть гарнитур.

ТОП-6 самых дешевых «однушек» в Минске. Смотрим, какие квартиры можно купить за -38 тысяч
ТОП-6 самых дешевых «однушек» в Минске. Смотрим, какие квартиры можно купить за -38 тысяч
ТОП-6 самых дешевых «однушек» в Минске. Смотрим, какие квартиры можно купить за -38 тысяч
ТОП-6 самых дешевых «однушек» в Минске. Смотрим, какие квартиры можно купить за -38 тысяч
ТОП-6 самых дешевых «однушек» в Минске. Смотрим, какие квартиры можно купить за -38 тысяч
ТОП-6 самых дешевых «однушек» в Минске. Смотрим, какие квартиры можно купить за -38 тысяч

 
Теги: Минск
 
 
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В базе Realt.by есть много однокомнатных квартир в разных районах Минска и разных годов постройки. Сегодня мы подобрали одни из самых дешевых. Возможно, кого-то...
 
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