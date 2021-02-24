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Фотофакт: как выглядит костел на Некрасова в Минске, ради которого чуть не вырубили сквер «Котовка»

24.02.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Несколько лет назад жители Сельхозпоселка неожиданно громко встали на защиту тихого сквера под названием «Котовка». Столичные власти собирались отдать часть зеленой зоны под строительство костела. Однако местные активисты оказали столь упорное сопротивление, что расчистку территории пришлось прекратить. В итоге минчане остались со своим сквером, а католической церкви выделили новый участок – на этот раз в районе парка Дружбы народов. Спустя полтора года после начала строительства мы вновь съездили на улицу Некрасова и посмотрели, как продвигается возведение храма.

Фотофакт: как выглядит костел на Некрасова в Минске, ради которого чуть не вырубили сквер «Котовка»

Участок площадью 0,8 гектара выделили католической церкви летом 2019 года. Теперь эта земля принадлежит религиозной общине «Римско-католический приход святых Апостолов Петра и Павла и святого Евгения де Мазенод» на праве постоянного пользования.

Фотофакт: как выглядит костел на Некрасова в Минске, ради которого чуть не вырубили сквер «Котовка»
Фотофакт: как выглядит костел на Некрасова в Минске, ради которого чуть не вырубили сквер «Котовка»
Фотофакт: как выглядит костел на Некрасова в Минске, ради которого чуть не вырубили сквер «Котовка»

Строительство рядом с парковой зоной стартовало осенью того же года. Как рассказывал тогда настоятель прихода отец Петр Антоний, из-за смены площадки проект костела пришлось немного изменить.

Фотофакт: как выглядит костел на Некрасова в Минске, ради которого чуть не вырубили сквер «Котовка»
Фотофакт: как выглядит костел на Некрасова в Минске, ради которого чуть не вырубили сквер «Котовка»
Фотофакт: как выглядит костел на Некрасова в Минске, ради которого чуть не вырубили сквер «Котовка»

Сегодня здание костела на окраине парка Дружбы народов почти достроено. Страсти по поводу постройки давно утихли. Новое место, где возводится католический храм, ничем особенным не примечательно. Раньше здесь, напротив заправки «Белоруснефть», был пустырь.

Фотофакт: как выглядит костел на Некрасова в Минске, ради которого чуть не вырубили сквер «Котовка»
Фотофакт: как выглядит костел на Некрасова в Минске, ради которого чуть не вырубили сквер «Котовка»
Фотофакт: как выглядит костел на Некрасова в Минске, ради которого чуть не вырубили сквер «Котовка»

По внешнему виду однобашенный костел отсылает нас к неоготической архитектуре. Чем-то он даже напоминает костел Святого Роха, что на Золотой Горке в Минске.

Фотофакт: как выглядит костел на Некрасова в Минске, ради которого чуть не вырубили сквер «Котовка»
Фотофакт: как выглядит костел на Некрасова в Минске, ради которого чуть не вырубили сквер «Котовка»

Известно, что католический храм возводится в том числе и на пожертвования прихожан. Закончить строительство костела планируется уже в текущем году.

 
Теги: Минск
 
 
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Несколько лет назад жители Сельхозпоселка неожиданно громко встали на защиту тихого сквера под названием «Котовка». Столичные власти собирались отдать часть...
 
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