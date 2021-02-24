Фотофакт: как выглядит костел на Некрасова в Минске, ради которого чуть не вырубили сквер «Котовка»

Источник материала: realt.by

Несколько лет назад жители Сельхозпоселка неожиданно громко встали на защиту тихого сквера под названием «Котовка». Столичные власти собирались отдать часть зеленой зоны под строительство костела. Однако местные активисты оказали столь упорное сопротивление, что расчистку территории пришлось прекратить. В итоге минчане остались со своим сквером, а католической церкви выделили новый участок – на этот раз в районе парка Дружбы народов. Спустя полтора года после начала строительства мы вновь съездили на улицу Некрасова и посмотрели, как продвигается возведение храма.



Участок площадью 0,8 гектара выделили католической церкви летом 2019 года. Теперь эта земля принадлежит религиозной общине «Римско-католический приход святых Апостолов Петра и Павла и святого Евгения де Мазенод» на праве постоянного пользования.







Строительство рядом с парковой зоной стартовало осенью того же года. Как рассказывал тогда настоятель прихода отец Петр Антоний, из-за смены площадки проект костела пришлось немного изменить.







Сегодня здание костела на окраине парка Дружбы народов почти достроено. Страсти по поводу постройки давно утихли. Новое место, где возводится католический храм, ничем особенным не примечательно. Раньше здесь, напротив заправки «Белоруснефть», был пустырь.







По внешнему виду однобашенный костел отсылает нас к неоготической архитектуре. Чем-то он даже напоминает костел Святого Роха, что на Золотой Горке в Минске.





Известно, что католический храм возводится в том числе и на пожертвования прихожан. Закончить строительство костела планируется уже в текущем году.