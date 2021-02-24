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Фотофакт: как выглядит костел на Некрасова в Минске, ради которого чуть не вырубили сквер «Котовка»
24.02.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Несколько лет назад жители Сельхозпоселка неожиданно громко встали на защиту тихого сквера под названием «Котовка». Столичные власти собирались отдать часть зеленой зоны под строительство костела. Однако местные активисты оказали столь упорное сопротивление, что расчистку территории пришлось прекратить. В итоге минчане остались со своим сквером, а католической церкви
По внешнему виду однобашенный костел отсылает нас к неоготической архитектуре. Чем-то он даже напоминает костел Святого Роха, что на Золотой Горке в Минске.
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Несколько лет назад жители Сельхозпоселка неожиданно громко встали на защиту тихого сквера под названием «Котовка». Столичные власти собирались отдать часть...
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