СМИ рассказали, кто возглавит российское посольство в Минске после ухода Дмитрия Мезенцева

Источник материала: Tut.by

Новым послом России в Минске станет Евгений Лукьянов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.



Евгений Лукьянов. Фото: МИД России

Издание пишет, что новым главой российской дипмиссии станет 69-летний Евгений Лукьянов, об этом сообщили три информированных источника.

Сейчас Лукьянов возглавляет российское посольство в Латвии. Соответствующий указ Владимир Путин подписал в конце 2016 года. Лукьянов закончил Ленинградский государственный университет. Владеет английским и французским языками. На дипломатической работе с 1984 года. Также был на руководящих должностях в банковской сфере, а до назначения в Латвию занимал пост заместителя Секретаря Совета Безопасности России.

По словам собеседников «Ъ», кандидатура нового посла России в Беларуси согласована, Путин подпишет указ в ближайшее время.

Один из его коллег по Совбезу в беседе с изданием охарактеризовал Евгения Лукьянова как «серьезного чиновника, который не боится принимать решения и брать на себя ответственность». Он публично комментировал конфликтные сюжеты вроде ситуации в Украине. Например, заявлял, что майдан 2013−2014 годов Запад устроил для того, чтобы осложнить жизнь России.

— Пять млрд долларов были истрачены США на подготовку Майдана. Интересно, советники Обамы докладывали ему, что в результате всех этих действий Крым вернется в РФ или что рейтинг Путина после этого зашкалит за 80%? Хотели нам отомстить за сирийское химическое оружие, за иранскую ядерную программу, за господина Сноудена, может, еще за что-то, короче, хотели «подложить такого ежа под наше тело». Подложили, но сами укололись, — заявил Евгений Лукьянов РИА «Новости» в 2014 году.

Он также заявлял, что лагеря по подготовке боевиков для майдана были организованы в Польше.

Как известно, в чем-то похожем, но уже в отношении Беларуси, обвиняет Запад и официальный Минск.

«Ъ» напоминает, что Россия в третий раз за последние три года меняет посла в Минске. В апреле 2019 из Минска был отозван Михаил Бабич, который возглавлял российскую дипмиссиию меньше года.

Занимающий эту должность сейчас Дмитрий Мезенцев, как ожидается, станет госсекретарем Союзного государства: Григорий Рапота, которому исполнилось 77 лет, уйдет в отставку в ближайшее время.