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СМИ рассказали, кто возглавит российское посольство в Минске после ухода Дмитрия Мезенцева
24.02.2021 08:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новым послом России в Минске станет Евгений Лукьянов. Об этом
Издание пишет, что новым главой российской дипмиссии станет 69-летний Евгений Лукьянов, об этом сообщили три информированных источника.
Сейчас Лукьянов возглавляет российское посольство в Латвии. Соответствующий указ Владимир Путин
По словам собеседников «Ъ», кандидатура нового посла России в Беларуси согласована, Путин подпишет указ в ближайшее время.
Один из его коллег по Совбезу в беседе с изданием охарактеризовал Евгения Лукьянова как «серьезного чиновника, который не боится принимать решения и брать на себя ответственность». Он публично комментировал конфликтные сюжеты вроде ситуации в Украине. Например, заявлял, что майдан 2013−2014 годов Запад устроил для того, чтобы осложнить жизнь России.
— Пять млрд долларов были истрачены США на подготовку Майдана. Интересно, советники Обамы докладывали ему, что в результате всех этих действий Крым вернется в РФ или что рейтинг Путина после этого зашкалит за 80%? Хотели нам отомстить за сирийское химическое оружие, за иранскую ядерную программу, за господина Сноудена, может, еще за что-то, короче, хотели «подложить такого ежа под наше тело». Подложили, но сами укололись, — заявил Евгений Лукьянов РИА «Новости» в 2014 году.
Он также заявлял, что лагеря по подготовке боевиков для майдана были организованы в Польше.
Как известно, в чем-то похожем, но уже в отношении Беларуси, обвиняет Запад и официальный Минск.
«Ъ» напоминает, что Россия в третий раз за последние три года меняет посла в Минске. В апреле 2019 из Минска
Занимающий эту должность сейчас Дмитрий Мезенцев, как ожидается, станет госсекретарем Союзного государства: Григорий Рапота, которому исполнилось 77 лет,
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Россия в третий раз за последние три года меняет посла в Минске.
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