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Цены на некоторые лекарства и социально значимые товары ограничат
24.02.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 фев – Sputnik. Ограничения на рост цен введены в Беларуси на ряд товаров и медпрепаратов, соответствующее постановление Совета министров Беларуси №100 от 23 февраля 2021 года было опубликовано на Национальном правовом портале.
Что за товары и лекарства?
Запрет затронет 62 товарные позиции и 50 лекарственных средств. Так, в торговых сетях нельзя повышать цены на товары первой необходимости. Среди них – крупы, мясо, рыба, яйца, картофель, кофе, чай, сахар, соль. А также туалетная бумага, подгузники, мыло, спички.
В перечне лекарственных средств, на которые введены ограничения по стоимости – амоксициллин, анальгин, омепразол, арпетол и другие. Полный перечень можно найти на сайте министерства здравоохранения Беларуси.
Какие изменения введены?
Всем индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам всех форм собственности, которые поставляют и продают социально значимые товары, до конца февраля нельзя повышать цены.
© Sputnik / Артур Лебедев
С 1 марта изменять стоимость можно не более чем на 0,2% в месяц. При этом необходимо будет согласовать повышение с комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине.
Контроль за ситуацией с ценами возложен на Министерство антимонопольного регулирования и торговли, Министерство здравоохранения, облисполкомы и столичную мэрию. Им же поручено проинформировать субъекты хозяйствования.
Напомним, с 1 января в Беларуси был повышен налог на добавленную стоимость. На ряд продовольственных товаров, на которые действует ставка НДС в 10% при ввозе и (или) реализации в Беларуси, налог увеличен вдвое – до 20%. В списке товаров (список длинный), и маслины, и грибы, и горошек с кукурузой, и фруктовые пюре, и, мед, крупы (гречка, перловка, пшено, чечевица), мука, печенье, вафли и ряд других.
Цены повысились также на детские товары и лекарства.
© Sputnik / Артур Лебедев
Регулирование цен на социально значимые товары
МАРТ на постоянной основе ведет мониторинг
В январе перечень товаров, на которые в республике регулируются цены, был расширен. В список
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Стоимость картофеля и анальгина, а также еще свыше ста наименований социально значимых продуктов и препаратов не смогут повышать более чем на 0,2% в месяц.
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