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Цены на некоторые лекарства и социально значимые товары ограничат

24.02.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 фев – Sputnik.  Ограничения на рост цен введены в Беларуси на ряд товаров и медпрепаратов, соответствующее постановление Совета министров Беларуси №100 от 23 февраля 2021 года было опубликовано на Национальном правовом портале.

Что за товары и лекарства?

Запрет затронет 62 товарные позиции и 50 лекарственных средств. Так, в торговых сетях нельзя повышать цены на товары первой необходимости. Среди них – крупы, мясо, рыба, яйца, картофель, кофе, чай, сахар, соль. А также туалетная бумага, подгузники, мыло, спички.

В перечне лекарственных средств, на которые введены ограничения по стоимости – амоксициллин, анальгин, омепразол, арпетол и другие. Полный перечень можно найти на сайте министерства здравоохранения Беларуси.

Какие изменения введены?

Всем индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам всех форм собственности, которые поставляют и продают социально значимые товары,  до конца февраля нельзя повышать цены.

© Sputnik / Артур Лебедев
Цены на социально значимые товары в Беларуси подросли за январь

С 1 марта изменять стоимость можно не более чем на 0,2% в месяц. При этом необходимо будет согласовать повышение  с комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине.

Контроль за ситуацией с ценами возложен на Министерство антимонопольного регулирования и торговли, Министерство здравоохранения, облисполкомы и столичную мэрию. Им же поручено проинформировать субъекты хозяйствования.

Напомним, с 1 января в Беларуси был повышен налог на добавленную стоимость. На ряд продовольственных товаров, на которые действует ставка НДС в 10% при ввозе и (или) реализации в Беларуси, налог увеличен вдвое – до 20%. В списке товаров (список длинный), и маслины, и грибы, и горошек с кукурузой, и фруктовые пюре, и, мед, крупы (гречка, перловка, пшено, чечевица), мука, печенье, вафли и ряд других.

Цены повысились также на детские товары и лекарства.

© Sputnik / Артур Лебедев
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Регулирование цен на социально значимые товары

МАРТ на постоянной основе ведет мониторинг цен на социально значимые товары. В декабре прошлого года в ведомстве сообщали, что в первом квартале 2021-го вводится ценовое регулирование на социально значимые товары на 90 дней. Среди них: сливочное и подсолнечное масло, мука, соль, некоторые виды круп, хлеба, мяса, сыра, молока и другое.

В январе перечень товаров, на которые в республике регулируются цены, был расширен. В список было добавлено семь позиций: два вида колбас, перловая крупа, бумажные салфетки, маргарин и другие. В МАРТ заявили, что в текущем году поставлена задача по ограничению роста цен на такие товары – не выше 4,9%.

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Теги: Минск
 
 
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Стоимость картофеля и анальгина, а также еще свыше ста наименований социально значимых продуктов и препаратов не смогут повышать более чем на 0,2% в месяц.
 
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