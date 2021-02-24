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Пяти предприятиям простят задолженности почти на 18 млн рублей
24.02.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 фев – Sputnik. Пять белорусских предприятий освободят от имущественной обязанности по погашению задолженности по кредитным договорам, соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
В постановлении Совмина № 98 от 19 февраля определена позиция представителей государства в органах управления "Беларусбанк". В соответствии с документом, представители государства будут выступать за освобождение ряда предпрятий от задолженности по кредитам, а также процентов, пени и нотариальных штрафов.
В список вошли пять предприятий, распложенных в Витебской области:
Общая сумма долгов составляет 17,857 миллионов белорусских рублей, из них основной долг - 12,579 миллионов, проценты - 3,323 миллионов, пеня - 1,939 миллионов, нотариальный штраф 15,318 тысяч.
Напомним, что в январе 2020 года президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по развитию агропромышленного комплекса в Витебской области заявил, что Витебскую область
"Мужики, я вас очень прошу: поймите серьезность момента. Денег лишних нет. Идет борьба не на жизнь, а на смерть. Или мы утонем, или останемся на плаву. Но у нас есть все для того, чтобы нормально плыть и не утонуть. Мы должны это выдержать. Все зависит от вас там, на местах", - сказал он.
Лукашенко
В мае Лукашенко посетил несколько сельхозпредприятий области, где
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За освобождение от уплаты долгов предприятий Витебской области будут выступать представителей государства в органах управления Беларусбанка.
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