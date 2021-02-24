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Пяти предприятиям простят задолженности почти на 18 млн рублей

24.02.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 фев – Sputnik. Пять белорусских предприятий освободят от имущественной обязанности по погашению задолженности по кредитным договорам, соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

В постановлении Совмина № 98 от 19 февраля определена позиция представителей государства в органах управления "Беларусбанк". В соответствии с документом, представители государства будут выступать за освобождение ряда предпрятий от задолженности по кредитам, а также процентов, пени и нотариальных штрафов.

В список вошли пять предприятий, распложенных в Витебской области:

  • ЗАО "АСБ-Агро Новатор" – долг в Br14,912 млн;
  • коммунальное унитарное сельскохозяйственное предприятие "Экспериментальная база "Тулово" - Br106,8 тыс;
  • ОАО "Оршанский комбинат хлебопродуктов", - Br2,449 млн;
  • УП "Липовцы" Br17,404 тыс;
  • УП "Ловжанское" Br371 тыс.

Общая сумма долгов составляет 17,857 миллионов белорусских рублей, из них основной долг - 12,579 миллионов, проценты - 3,323 миллионов, пеня - 1,939 миллионов, нотариальный штраф 15,318 тысяч.

Напомним, что в январе 2020 года президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по развитию агропромышленного комплекса в Витебской области заявил, что Витебскую область нужно "расшевелить"

"Мужики, я вас очень прошу: поймите серьезность момента. Денег лишних нет. Идет борьба не на жизнь, а на смерть. Или мы утонем, или останемся на плаву. Но у нас есть все для того, чтобы нормально плыть и не утонуть. Мы должны это выдержать. Все зависит от вас там, на местах", - сказал он.

Лукашенко потребовал модернизировать сельское хозяйство призвал учитывать особенности каждого района, а также призвал к "жесточайшей технологической диктатуре и дисциплине".

В мае Лукашенко посетил несколько сельхозпредприятий области, где высказал мнение, что "мы можем за пять лет Витебскую область возродить", и уточнил, что финансирование на развитие интеграционных структур будет выделяться только на перспективные проекты.

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Теги: Минск
 
 
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За освобождение от уплаты долгов предприятий Витебской области будут выступать представителей государства в органах управления Беларусбанка.
 
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