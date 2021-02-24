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Совмин заморозил цены на социально значимые товары и некоторые лекарства

24.02.2021 09:35 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Правительство заморозило рост цен в текущем месяце на социально значимые товары первой необходимости и отдельные лекарства, а с марта они могут дорожать не более чем на 0,2% в месяц. Об этом говорится в постановлении Совета министров от 23 февраля.

Вчера, 23 февраля, было принято поставление Совмина №100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости». В нем говорится, что всем ИП и юрлицам любой формы собственности, которые торгуют социально значимыми товарами, запрещается поднимать цены на них до конца текущего месяца.

С 1 марта рост цен станет возможным, но его ограничат – не более 0,2% в месяц. При желании сильнее повысить стоимость, предприниматель должен будет согласовать это с Комиссией по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине.

Данное нововведение затронет 62 товара первой необходимости и 50 лекарственных средств.

В список товаров попали крупы, мясо, рыба, яйца, картофель, кофе, чай, сахар, соль, туалетная бумага, подгузники, мыло, спички и т.д. Приведем полный перечень:

К наиболее социально значимым лекарствам отнесли 50 позиций, среди них амоксициллин, анальгин, омепразол, арпетол, эссенцикапс и другие.

Контролировать соблюдение проставления будет Министерство антимонопольного регулирования и торговли, Министерство здравоохранения, облисполкомы и Мингорисполком.

Напомним, с 1 января на целый список продовольственных товаров, на которые действует ставка НДС в 10% при ввозе и (или) реализации в Беларуси, налог увеличен вдвое - до 20% НДС. В результате произошел скачок цен на продукты, лекарства, детские товары и многое другое (список очень большой).

 
 
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Правительство заморозило рост цен в текущем месяце на социально значимые товары первой необходимости и отдельные лекарства, а с марта они могут дорожать не более...
 
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