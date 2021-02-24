|
Совмин заморозил цены на социально значимые товары и некоторые лекарства
24.02.2021 09:35 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Правительство заморозило рост цен в текущем месяце на социально значимые товары первой необходимости и отдельные лекарства, а с марта они могут дорожать не более чем на 0,2% в месяц. Об этом
Вчера, 23 февраля, было принято поставление Совмина №100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости». В нем говорится, что всем ИП и юрлицам любой формы собственности, которые торгуют социально значимыми товарами, запрещается поднимать цены на них до конца текущего месяца.
С 1 марта рост цен станет возможным, но его ограничат – не более 0,2% в месяц. При желании сильнее повысить стоимость, предприниматель должен будет согласовать это с Комиссией по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине.
Данное нововведение затронет 62 товара первой необходимости и 50 лекарственных средств.
В список товаров попали крупы, мясо, рыба, яйца, картофель, кофе, чай, сахар, соль, туалетная бумага, подгузники, мыло, спички и т.д. Приведем полный перечень:
К наиболее социально значимым лекарствам отнесли 50 позиций, среди них амоксициллин, анальгин, омепразол, арпетол, эссенцикапс и другие.
Контролировать соблюдение проставления будет Министерство антимонопольного регулирования и торговли, Министерство здравоохранения, облисполкомы и Мингорисполком.
Напомним, с 1 января на целый список продовольственных товаров, на которые действует ставка НДС в 10% при ввозе и (или) реализации в Беларуси, налог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство заморозило рост цен в текущем месяце на социально значимые товары первой необходимости и отдельные лекарства, а с марта они могут дорожать не более...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)