Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Предприятия Белгоспищепрома планируют заключить контракты более чем на 2 млн долларов на выставке в Дубае Предприятия Белгоспищепрома планируют заключить контракты более чем на 2 миллиона долларов во время международной выставки продуктов питания и напитков в Дубае....

Предприятия Белгоспищепрома планируют заключить контракты более чем на 2 миллиона долларов во время международнойпродуктов питания и напитков в Дубае. Как рассказали в пресс-службе концерна, гостям и участникам форума представят много разработок белорусских технологов. Большим спросом пользуются новинки от "Красного пищевика" и рапсовое масло нашего производства. К слову, в этом году белорусская площадка увеличилась в полтора раза. На выставке представлены стенды 25 компаний.Впервые национальный павильон сопровождается и так называемым виртуальным зеркалом. Это онлайн-платформа, которая позволяет найти павильон на выставке, увидеть продукты, представленные на стендах, и получить контакты предприятий.