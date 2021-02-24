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Предприятия Белгоспищепрома планируют заключить контракты более чем на 2 млн долларов на выставке в Дубае

24.02.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Предприятия Белгоспищепрома планируют заключить контракты более чем на 2 миллиона долларов  во время международной выставки продуктов питания и напитков в Дубае. Как рассказали в пресс-службе концерна, гостям и участникам форума представят много разработок белорусских технологов. Большим спросом пользуются новинки от "Красного пищевика" и рапсовое масло нашего производства. К слову, в этом году белорусская площадка увеличилась в полтора раза. На выставке представлены стенды 25 компаний.

Впервые национальный павильон сопровождается и так называемым виртуальным зеркалом. Это онлайн-платформа, которая позволяет найти павильон на выставке, увидеть продукты, представленные на стендах, и получить контакты предприятий.

 
 
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Предприятия Белгоспищепрома планируют заключить контракты более чем на 2 миллиона долларов  во время международной выставки продуктов питания и напитков в Дубае....
 
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