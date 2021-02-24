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Предприятия Белгоспищепрома планируют заключить контракты более чем на 2 млн долларов на выставке в Дубае
24.02.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПредприятия Белгоспищепрома планируют заключить контракты более чем на 2 миллиона долларов во время международной
Впервые национальный павильон сопровождается и так называемым виртуальным зеркалом. Это онлайн-платформа, которая позволяет найти павильон на выставке, увидеть продукты, представленные на стендах, и получить контакты предприятий.
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Предприятия Белгоспищепрома планируют заключить контракты более чем на 2 млн долларов на выставке в Дубае
Предприятия Белгоспищепрома планируют заключить контракты более чем на 2 миллиона долларов во время международной выставки продуктов питания и напитков в Дубае....
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