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Евро сдал позиции, доллар подорожал на старте торгов в среду
24.02.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 фев – Sputnik. Евро подешевел, доллар США и российский рубль подросли в цене в начале торгов в среду, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
По информации БВФБ на 10:38, евро сдал позиции на 0,02%, доллар США прибавил в цене 0,03%, а российский рубль набрался сил на 0,56%.
Нацбанк Беларуси установил следующие курсы в начале торгов 24 февраля:
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
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Американская и российская валюты прибавили в стоимости, евро незначительно подешевел в начале торгов.
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