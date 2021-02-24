Евро сдал позиции, доллар подорожал на старте торгов в среду

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 фев – Sputnik. Евро подешевел, доллар США и российский рубль подросли в цене в начале торгов в среду, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

По информации БВФБ на 10:38, евро сдал позиции на 0,02%, доллар США прибавил в цене 0,03%, а российский рубль набрался сил на 0,56%.

Нацбанк Беларуси установил следующие курсы в начале торгов 24 февраля:

1 евро – 3,16 белорусского рубля;

1 доллар США – 2,60 рубля;

100 российских рублей – 3,51 рубля.

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

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