Что сулит Беларуси арест украинской «трубы», которую в 2019 году купил Воробей?

Источник материала: Tut.by

«Нафтогаз Украины» одобрил передачу арестованного имущества «ПрикарпатЗападтранс» на «временное ответственное хранение» государственной Укртранснафте. Об этом говорится в решении Нафтогаза как единственного акционера Укртранснафты. Таким образом нефтепродуктопровод, который в 2019 году взял под контроль белорусский бизнесмен Николай Воробей, перестает функционировать. По мнению экспертов, часть выпавших поставок дизтоплива может быть замещена отгрузкой из Беларуси.



Хранилища ПрикарпатЗападтранс. Фото: пресс-служба компании

Согласно решению НАКа, Укртранснафте передадут: объекты недвижимости, производственные, технологические и линейные объекты. Вместе они формируют техкомплекс магистрального нефтепродуктопровода.

Расходы на хранение имущества трубопровода оценивают в 200 млн грн. Эти расходы Укртранснафте компенсирует украинское государство.

При этом в решении отсутствует пояснение, когда был арестован трубопровод, и кто просил Укртранснафту принять его на хранение, обращают внимание украинские СМИ .

«ПрикарпатЗападтранс» эксплуатирует на территории Украины участок нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление» протяженностью около 800 км. Он предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси для Украины и транзита в Европу.

До 2016 года компания являлось структурным подразделением «Транснефтепродукта» российской «Транснефти». В феврале 2016 года «Транснефть» продала «ПрикарпатЗападтранс» швейцарской International Trading Partners AG Анатолия Шефера. Его связывают с окружением «кума Путина», лидера оппозиционной партии Украины, Виктора Медведчука. Сам Медведчук отрицает связь с трубопроводом и поставкам нефтепродуктов в Украину.

В марте 2019 года Антимонопольный комитет Украины разрешил производственному унитарному предприятию «Нефтебитумный завод», принадлежащему белорусскому нефтетрейдеру «Интерсервис», получить контроль над «ПрикарпатЗападтранс». На тот момент компания принадлежала Николаю Воробью. После того как он в декабре 2020 года попал под санкции Евросоюза, то владеть активами стали менеджеры Воробья.

19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод «ПрикарпатЗападтранс». Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что трубопровод «непонятным способом» оказался в частных руках.

По информации «Радио Свобода», транспортировка нефтепродуктов по трубопроводу приостановлена с 15 февраля.

«Лозунг 1917 года „отобрать и разделить“ снова набирает популярность»

В компании «ПрикарпатЗападтранс» считают безосновательным решение Совета нацбезопасности и обороны Украины. «Лозунг 1917 года „отобрать и разделить“ снова набирает популярность», — отмечается в заявлении компании.



Фото: ПрикарпатЗападтранс

Там подчеркнули, что компания является «социально ориентированным предприятием с прозрачной деятельностью и структурой собственности», «дает работу 600 своих сотрудников и такому же количеству сотрудников подрядных организаций в экономически неблагополучных периферийных регионах страны».

— Мы не даем взяток, не нарушаем закон, но несем огромную ответственность перед своими клиентами, — заверяют в «ПрикарпатЗападтрансе». Там напомнили, что «восстановили разрушенный объект, который простаивал, не дали разворовать топливо и распилить имущество на металлолом».

— Попытки незаконного захвата предприятия несут угрозу не только собственности иностранных инвесторов, рост социальной напряженности в регионах, но и безопасности для населения Украины, поскольку экологическая безопасность является важнейшим фактором при эксплуатации трубопроводов и нефтебаз, — говорится в сообщении.

В «ПрикарпатЗападтрансе» заявили что ее «законные собственники будут использовать все доступные средства для защиты предприятия от рейдерского захвата под лозунгом „справедливой большевистской“ национализации».

«Выпавшие 50 тысяч тонн трубопроводных поставок в месяц будет несложно»

В Консалтинговой группе «А-95» считают , что в условиях фактической экспроприации трубопровода продолжение поставок будет невозможно.

В то же время эксперты не видят предпосылок для возникновения ресурсной напряженности на рынке. В последние три года загрузка нефтепродуктопровода снижалась, основной причиной было введение летом 2019 года специальной пошлины в размере 3,75% (сейчас 4%) на трубопроводные поставки российского дизтоплива. В итоге если в 2018 году импорт через «ПрикарпатЗападтранс» составил 1,98 млн тонн, то в 2019 году — 1,23 млн тонн, а в 2020-ом — 635 тыс. тонн.



Фото: ПрикарпатЗападтранс

— Украинский рынок максимально диверсифицирован, и заместить выпавшие 50 тыс. тонн трубопроводных поставок в месяц будет несложно. Это произойдет как за счет переориентации трубопроводных объемов на отгрузку по железной дороге, так и за счет резервов внутренней нефтепереработки и импорта по морю, — заявил директор «А-95» Сергей Куюн.

По прогнозам экспертов, минимум 20−30 тыс. тонн дополнительно поступит в Украину с белорусского терминала в Гомеле, где осуществляется перевалка российского дизтоплива с нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление» на ж/д-транспорт. Также с марта ожидается увеличение импорта российского дизтоплива по железной дороге через восточную границу. Большой запас мощности по приемке с моря остается у украинских портов — они задействованы менее чем на 30%. Также можно рассчитывать на небольшое увеличение поставок из Беларуси.

Касательно цен эксперты не исключают незначительного, в пределах 1−1,5%, повышения оптовых цен на ДТ в центральных и западных регионах, где преимущественно распределялось «трубопроводное» дизтопливо.