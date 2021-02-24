Белорусские нефтяники начали бурить новые скважины на Полесье

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 фев – Sputnik. "Белоруснефть" начала бурить четыре новые скважины на Речицком месторождении, рассказал Sputnik начальник Светлогорского управления буровых работ компании Виктор Архипенко.

Бурить их начали кустовым методом. Эта технология пришла из Западной Сибири, благодаря ей "Белоруснефть" сэкономила уже порядка 7 млн рублей, констатирует специалист.

© Sputnik Станислав Лобатый На Речицком месторождении хорошая нефть, подчеркивает Архипенко

"Специфика в том, что выбирается площадка, на которой бурится не одна, а сразу несколько скважин. После окончания работ в одном месте буровая установка не разбирается, а перемещается на рельсах. Мы значительно экономим время и деньги", - поясняет Архипенко.

В Беларуси кустовым методом бурить начали в 2014 году. Тогда "Белоруснефть" приобрела итальянскую установку Drillmec 1500HP и пробурила самый большой на данный момент куст из 14 скважин. Работы были закончены в мае 2018 года, больше двух лет здесь идет добыча нефти и газа.

© Sputnik Станислав Лобатый Специалисты бурят не одну, а сразу несколько скважин, что позволяет сэкономить время и деньги

На одной скважине добывают около 12,5 тонн нефти в сутки, на всем кусте - более 120 тонн (две железнодорожные цистерны - Sputnik). Есть еще попутный газ - 12 тысяч "кубов" в сутки. По словам нефтяников, этого хватает примерно на нужды 2 тысяч семей.

Новые скважины планируют достроить через год, на каждую уйдет около трех месяцев. Сейчас забой в одной из скважин составляет около 700 метров, на глубину спущена первая техническая колонна. После этого продолжится бурение до проектной глубины 1812 метров.

© Sputnik Станислав Лобатый Новые скважины на Полесье планируют пробурить за год

"Скважины будут строиться по легкой конструкции, поэтому мы планируем завершить работы к концу 2021-го-началу 2022-го годов", - отметил Виктор Архипенко.

По его словам, на Речицком месторождении, самом старом в республике, хорошая нефть. Здесь добывается более 30% нефти по всей стране. Более 400 скважин пробурено, порядка 200 находятся в добывающем фонде.

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