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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На выставке продуктов Gulfood в Дубае представлены представлены 25 белорусских компаний Наши экспортеры презентуют свои возможности на выставке Gulfood в Дубае. В этом году белорусская площадка увеличилась в полтора раза, здесь представлены стенды 25 ...

Наши экспортеры презентуют свои возможности на выставке Gulfood в Дубае. В этом году белорусская площадка увеличилась в полтора раза, здесь представлены стенды 25 компаний, некоторые из них уже работают на рынках стран Персидского залива. Мясная и молочная продукция, кондитерские изделия, бакалея - каждый продукт имеет сертификат "Халяль". Деловая программа белорусской делегации включает также бизнес-брифинги и переговоры с представителями торговых сетей и импортеров из десятков стран мира.К слову, ежегодно в крупнейшей в мире и одной из самых престижных экспозиций продуктов питания и напитков участвует около 5 тысяч компаний из 85 стран.