|
На выставке продуктов Gulfood в Дубае представлены представлены 25 белорусских компаний
24.02.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTНаши экспортеры презентуют свои возможности на выставке Gulfood в Дубае. В этом году белорусская площадка увеличилась в полтора раза, здесь представлены стенды 25 компаний, некоторые из них уже работают на рынках стран Персидского залива. Мясная и молочная продукция, кондитерские изделия, бакалея - каждый продукт имеет сертификат "Халяль". Деловая программа белорусской делегации включает также бизнес-брифинги и переговоры с представителями торговых сетей и импортеров из десятков стран мира.
К слову, ежегодно в крупнейшей в мире и одной из самых престижных экспозиций продуктов питания и напитков участвует около 5 тысяч компаний из 85 стран.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наши экспортеры презентуют свои возможности на выставке Gulfood в Дубае. В этом году белорусская площадка увеличилась в полтора раза, здесь представлены стенды 25 ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)