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На выставке продуктов Gulfood в Дубае представлены представлены 25 белорусских компаний

24.02.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Наши экспортеры презентуют свои возможности на выставке Gulfood в Дубае. В этом году белорусская площадка увеличилась в полтора раза, здесь представлены стенды 25  компаний, некоторые из них уже работают на рынках стран Персидского залива. Мясная и молочная продукция, кондитерские изделия, бакалея - каждый продукт имеет сертификат "Халяль". Деловая программа белорусской делегации включает также бизнес-брифинги и переговоры с представителями торговых сетей и импортеров из десятков стран мира. 

К слову, ежегодно в крупнейшей в мире и одной из самых престижных экспозиций продуктов питания и напитков участвует около 5 тысяч компаний из 85 стран.

 
 
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Наши экспортеры презентуют свои возможности на выставке Gulfood в Дубае. В этом году белорусская площадка увеличилась в полтора раза, здесь представлены стенды 25 ...
 
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