Поставщики сообщили о сложностях у еще одной торговой сети

Источник материала: Tut.by

Помимо Green , « Светофора» и Bigzz , стало известно о сложностях у еще одной сети магазинов. Поставщики товаров сообщили TUT.BY, что ритейлер «Домашний» прекратил расчеты за поставленную продукцию. Это произошло на фоне закрытия ряда торговых объектов и разговоров о том, что собственники магазинов ведут переговоры о привлечении инвесторов в проект.



Фото: domashni.by

История магазинов «Домашний» началась с 3 февраля 2016 года, когда был открыт первый супермаркет в Минске. На сайте указано, что сеть насчитывает более 75 магазинов в разных городах Беларуси. Однако действующих объектов на данный момент более 50, сказал собеседник, близкий к руководству компании. Недавно было закрыто несколько убыточных магазинов.

Ритейлер объединяет 10 юрлиц: «Альпаро Ритейл», «Бульбачка», «Вабич», «Гамма Ритейл», «Жибуль», «Пантапаллео», «Премьер Маркет», «Семела», «Торгразвитие», а также «Универсам Центральный».

Как следует из данных о приказных производствах информационного ресурса Kartoteka.by, начиная с декабря 2020 года в отношении юридических лиц торговой сети в суд было направлено около 162 заявлений о взыскании задолженности. При этом на фоне пустых полок у некоторых белорусских ритейлеров магазины «Домашний» выглядят вполне жизнеспособными, однако ответ «денег нет» компании-поставщики слышат уже не один месяц.

Среди кредиторов такие крупные компании, как «Бритиш-Американ Тобакко Трейдинг Компани», «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия», «Завод Бульбашъ», «Лидское пиво», «Мостра-Групп» и ряд других. Общая сумма долга по этим организациям составляет уже более 3 миллионов рублей.

Как сообщили TUT.BY представители БАТ, сложности с расчетами начались после нового года.

— Традиционно в декабре идут большие отгрузки товаров. Продукция предоставляется на условиях отсрочки платежа. Так работает вся розничная торговля в Беларуси, — говорят в БАТ. — Однако, когда все сроки оплаты вышли, эта ситуация нас стала настораживать. Тем более что полки магазинов в сети «Домашний» были заполнены. Все попытки наших торговых представителей прояснить ситуацию не увенчались успехом. Ранее Иван Березовский, хоть и формально не числился среди владельцев юрлиц «Домашних», представлял интересы сети. Сейчас он отказывается согласовывать пути разрешения сложившейся ситуации.

«Домашние» задолжали БАТ 1 млн рублей. Поставки сигарет в сеть прекратились, сказал топ-менеджер компании.

Представитель «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» также заявил TUT.BY, что проблемы с расчетами с «Домашними» возникли в январе.

— Ситуации с клиентами бывают разные. Мы стараемся всегда идти им навстречу. Но когда есть долг, а понимание о сроке его погашения отсутствует — это нетипичная история. И это насторожило, — говорит собеседник. — Долг превышает 300 тысяч рублей. Мы направили досудебные уведомления. Отгрузки прекратили.

Собеседник, близкий к руководству ритейлера, заверил, что расчеты проводятся в рамках заключенных договоров. «Ситуация рабочая. Идут переговоры. Отдельные кредиторы предпринимают попытки для дестабилизации положения», — сказал источник.

Иван Березовский не стал комментировать ситуацию по телефону.

Эксперты отмечают, что бизнесмен уже не в первый раз оказывается в сложной ситуации. Но всегда находил выход. Так, в январе 2018 года появилась информация , что силовики стали подозревать его «НП-Сервис», который является крупным дистрибьютором товаров повседневного спроса, в уклонении от уплаты налогов. Сумма претензий составляла меньше 1 млн долларов. Это был мизер для компании, которая столько налогов платит меньше чем за месяц, говорили источники близкие к руководству компании. Впрочем, уже в марте Иван Березовский вернулся из Лондона в Беларусь и решил вопросы. В Следственном комитете сообщили , что владелец «НП-Сервис» возместил установленный ущерб по делу, поэтому его не заключали под стражу, а взяли обязательство о явке.