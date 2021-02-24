|
Песков прокомментировал итоги встречи Путина и Лукашенко
24.02.2021 13:07 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Путин и Лукашенко договорились активизировать работу по линии Минобороны, Минэкономразвития и налоговых служб. Об этом, как
В целом встречу Песков назвал «очень полезной, своевременной, конструктивной и откровенной».
Экономическое сотрудничество
Песков заявил, что главы двух стран пришли к выводу, что сейчас нужно прилагать «энергичные усилия» для того, чтобы компенсировать спад, который произошел в товарообороте и экономике из-за пандемии, и «вывести на траекторию роста все основные показатели».
— Поэтому два президента как раз говорили о том, что по линии экономических ведомств надо активизироваться, нужно особенно обратить внимание на взаимодействие в налоговой сфере, — заявил Песков. Он рассказал, что именно с этой целью состоятся консультации по линии налоговых ведомств двух стран и между руководителями правительств.
— А потом уже по углублению взаимодействия сотрудничества в этих областях будут конкретизированы меры двусторонние, — уточнил он.
О продаже белорусских активов
Комментируя вопрос о том, обсуждалась ли на встрече двух лидеров тема продажи российским компаниям белорусских активов, Песков заметил, что «совместное инвестиционное сотрудничество — это то, что фигурирует на повестке дня постоянно».
— Это неотъемлемая часть и нашего союзного государства, и всего комплекса торгово-экономических отношений. В конкретном плане каких-то перечней быть не может, потому что это все вопрос экономической целесообразности и выгодного экономического предложения, — подчеркнул он.
Силовые ведомства
Также представитель Кремля сообщил, что Путин и Лукашенко говорили о координации усилий по линии силовых ведомств, в том числе министерств обороны.
— Говорили отдельно о координации усилий по линии силовых ведомств, в том числе министерств обороны. Тоже достаточно скоро состоятся уже консультации между этими ведомствами, министры обороны будут общаться, — сказал Песков.
По его словам, Путин «весьма позитивно оценивает итоги встречи».
Напомним, в конце августа прошлого года
В декабре МВД Беларуси и Федеральная служба войск национальной гвардии России
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В целом встречу Песков назвал «очень полезной, своевременной, конструктивной и откровенной».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)