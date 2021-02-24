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Песков прокомментировал итоги встречи Путина и Лукашенко

24.02.2021 13:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Путин и Лукашенко договорились активизировать работу по линии Минобороны, Минэкономразвития и налоговых служб. Об этом, как сообщает ТАСС, журналистам сообщил Песков.


Фото: Reuters

В целом встречу Песков назвал «очень полезной, своевременной, конструктивной и откровенной».

Экономическое сотрудничество

Песков заявил, что главы двух стран пришли к выводу, что сейчас нужно прилагать «энергичные усилия» для того, чтобы компенсировать спад, который произошел в товарообороте и экономике из-за пандемии, и «вывести на траекторию роста все основные показатели».

— Поэтому два президента как раз говорили о том, что по линии экономических ведомств надо активизироваться, нужно особенно обратить внимание на взаимодействие в налоговой сфере, — заявил Песков. Он рассказал, что именно с этой целью состоятся консультации по линии налоговых ведомств двух стран и между руководителями правительств.

— А потом уже по углублению взаимодействия сотрудничества в этих областях будут конкретизированы меры двусторонние, — уточнил он.

О продаже белорусских активов

Комментируя вопрос о том, обсуждалась ли на встрече двух лидеров тема продажи российским компаниям белорусских активов, Песков заметил, что «совместное инвестиционное сотрудничество — это то, что фигурирует на повестке дня постоянно».

— Это неотъемлемая часть и нашего союзного государства, и всего комплекса торгово-экономических отношений. В конкретном плане каких-то перечней быть не может, потому что это все вопрос экономической целесообразности и выгодного экономического предложения, — подчеркнул он.

Силовые ведомства

Также представитель Кремля сообщил, что Путин и Лукашенко говорили о координации усилий по линии силовых ведомств, в том числе министерств обороны.

— Говорили отдельно о координации усилий по линии силовых ведомств, в том числе министерств обороны. Тоже достаточно скоро состоятся уже консультации между этими ведомствами, министры обороны будут общаться, — сказал Песков.

По его словам, Путин «весьма позитивно оценивает итоги встречи».

Напомним, в конце августа прошлого года стало известно, что Лукашенко обращался к Путину за военной помощью в подавлении протестов. Тогда же российский президент рассказал, что был сформирован резерв из российских силовиков для помощи Беларуси, однако они с Лукашенко пришли к выводу, что использовать его необходимости нет.

В декабре МВД Беларуси и Федеральная служба войск национальной гвардии России подписали соглашение о сотрудничестве.

 
 
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В целом встречу Песков назвал «очень полезной, своевременной, конструктивной и откровенной».
 
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