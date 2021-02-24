|
Белорусский рубль подешевел к трем основным валютам в среду
24.02.2021 13:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 фев – Sputnik. Евро, доллар США и российский рубль подорожали на торгах в среду, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Евро подрос на 0,19%, доллар США прибавил в цене 0,12%, а российский рубль укрепил свои позиции на 0,73%.
Нацбанк Беларуси установил следующие курсы по итогам торгов 24 февраля:
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейская, американская и российская валюты укрепились в цене на торгах в середине рабочей недели по отношению к белорусскому рублю.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)