Белорусский рубль подешевел к трем основным валютам в среду

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 фев – Sputnik. Евро, доллар США и российский рубль подорожали на торгах в среду, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро подрос на 0,19%, доллар США прибавил в цене 0,12%, а российский рубль укрепил свои позиции на 0,73%.

Нацбанк Беларуси установил следующие курсы по итогам торгов 24 февраля:

1 евро – 3,16 белорусского рубля;

1 доллар США – 2,60 рубля;

100 российских рублей – 3,51 рубля.

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

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