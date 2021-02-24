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Белорусский рубль подешевел к трем основным валютам в среду

24.02.2021 13:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 фев – Sputnik. Евро, доллар США и российский рубль подорожали на торгах в среду, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро подрос на 0,19%, доллар США прибавил в цене 0,12%, а российский рубль укрепил свои позиции на 0,73%.

Нацбанк Беларуси установил следующие курсы по итогам торгов 24 февраля:

  • 1 евро – 3,16 белорусского рубля;
  • 1 доллар США – 2,60 рубля;
  • 100 российских рублей – 3,51 рубля.

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Европейская, американская и российская валюты укрепились в цене на торгах в середине рабочей недели по отношению к белорусскому рублю.
 
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