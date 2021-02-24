Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Предприятия Минпрома в 2020 году произвели продукции более чем на 13 миллиардов рублей Цифры озвучил профильный министр во время подведения итогов работы отрасли за 2020 год. Как отметил Петр Пархомчик, несмотря на сложности, ни одно предприятие не...

Цифры озвучил профильный министр во время подведения итогов работы отрасли за 2020 год. Как отметил Петр Пархомчик, несмотря на сложности, ни одно предприятие не закрылось, была полностью обеспечена бесперебойная работа производств. Конечно, в начале пандемии заводы несли некоторые потери из-за сорвавшихся контрактов, однако потом смогли воспользоваться моментом, занять свободные ниши и разгрузить складские запасы. Как результат - прирост по экспорту за второе полугодие около 10 %.Из планов на этот год особое внимание сотрудничеству науки и промышленности. Все разработки должны оперативно внедряться в производство. Это придаст импульс развитию электротранспорта. Это один из основных акцентов на ближайшую пятилетку.