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Предприятия Минпрома в 2020 году произвели продукции более чем на 13 миллиардов рублей

24.02.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Цифры озвучил профильный министр во время подведения итогов работы отрасли за 2020 год. Как отметил Петр Пархомчик, несмотря на сложности, ни одно предприятие не закрылось, была полностью обеспечена бесперебойная работа производств. Конечно, в начале пандемии заводы несли некоторые потери из-за сорвавшихся контрактов, однако потом смогли воспользоваться моментом, занять свободные ниши и разгрузить складские запасы. Как результат - прирост по экспорту за второе полугодие около 10 %.

Из планов на этот год особое внимание сотрудничеству науки и промышленности. Все разработки должны оперативно внедряться в производство. Это придаст импульс развитию электротранспорта. Это один из основных акцентов на ближайшую пятилетку.

 
 
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Цифры озвучил профильный министр во время подведения итогов работы отрасли за 2020 год. Как отметил Петр Пархомчик, несмотря на сложности, ни одно предприятие не...
 
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