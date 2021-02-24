Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 фев – Sputnik. Беларусь окажет России и Украине сервисную помощь в добыче трудноизвлекаемой нефти, рассказал начальник управления скважинных технологий и сервиса ПО "Белоруснефть" Денис Загружный, передает корреспондент Sputnik.

Технология многостадийного гидроразрыва пласта plug and perf появилась в нашей стране в 2019 году. Белорусских нефтяников во внедрении нового метода добычи нефти консультировали специалисты из США .

Технология plug and perf

В скважину закачиваются жидкости разрыва с давлением выше разрыва горных пород. После образования трещины по трубам закачивается расклинивающий материал – либо песок, либо синтетический материал, так называемый пропант.

© Sputnik Станислав Лобатый Мармовичское месторождение в Светлогорском районе

"И дальше по этой трещине нефть поступает в саму скважину, после чего мы извлекаем ее на поверхность", - поясняет нюансы технологии Денис Загружный.

Сейчас plug and perf используют на скважине №9100 Мармовичского месторождения в Светлогорском районе. Уникальность ее в том, что она горизонтальная (а не вертикальная, как традиционные залежи), а протяженность участка составляет около одного километра. Чтобы освоить скважину, сюда планируют закачать 3500 кубометров жидкостей разрыва и порядка 700 тонн пропанта.

"Это очень важная для нас технология, поскольку основные запасы нефти в Беларуси трудноизвлекаемые. От этой скважины ожидаем получать до 50 тонн безводной нефти в сутки", - констатирует собеседник.

По его словам, в ближайшее время белорусские нефтяники планируют начать оказывать сервисные услуги по новой технологии России и Украине.

"В России новый метод по добыче нефти только-только начинает использоваться, а на Украине его нет. Поэтому наша ближайшая цель - максимально освоить технологию plug and perf и начать оказывать сервисные услуги за рубежом. Думаю, очень будет интересно и "Газпрому", и "Роснефти" будет с нами посотрудничать", - говорит Загружный.

Он отмечает, что это будет сотрудничество работы под ключ – начиная от строительства объекта, проводки, цементирования и освоения.

"В России и на Украине очень много трудноизвлекаемых запасов, и мы можем работать там долго", - резюмирует специалист.

В Беларуси в 2020 году по новой технологии были построены 8 скважин, в текущем году нефтяники планируют освоить 10 объектов.

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