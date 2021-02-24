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Без межгосударственного сотрудничества в это непростое время не обойтись. Остановимся на одном из партнеров Беларуси - Казахстане. Взаимный товарооборот только сельхозпродукции и продуктов питания в прошлом году увеличился и превысил 307 миллионов долларов. При этом на наш экспорт приходится почти 290 миллионов долларов. Об этом сообщили на заседании совместной белорусско-казахстанской рабочей группы.











Обсудили сегодня и перспективные направления сотрудничества: среди них - вопросы в области торговли продовольствием и производство ветеринарных препаратов.

Беларусь заинтересована в наращивании поставок в Казахстан продукции АПК, в первую очередь - мясо-молочной продукции, а также в поставках оборудования для строительства молочно-товарных ферм. Кроме этого, стороны говорили и о сотрудничестве по подготовке и переподготовки кадров.











Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: "Развитие агропромышленного комплекса не может быть без подготовленных квалифицированных специалистов. Это тоже одна их тем, мы сегодня выработали программу. В течение двух дней будут посещены молочный завод, агрокомбинат "Дзержинский", наш МТЗ, Белорусский аграрный технический университет, где будут выработаны направления в сотрудничестве в области науки, в области образования и самое главное - подготовки кадров".



























В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь - Казахстан: перспективные направления сотрудничества Без межгосударственного сотрудничества в это непростое время не обойтись. Остановимся на одном из партнеров Беларуси - Казахстане. Взаимный товарооборот только...

Результаты двухстороннего взаимодействия уже есть в области испытания сортов растений - работу в этом направлении продолжат. Напомним, первое заседание рабочей группы прошло в Казахстане в 2019 году.