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Беларусь - Казахстан: перспективные направления сотрудничества

24.02.2021 16:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Без межгосударственного сотрудничества  в это непростое время не обойтись. Остановимся на одном из партнеров Беларуси - Казахстане. Взаимный товарооборот только сельхозпродукции и продуктов питания в прошлом году увеличился и превысил 307 миллионов долларов. При этом на наш экспорт приходится почти 290 миллионов долларов. Об этом сообщили на заседании совместной белорусско-казахстанской рабочей группы.

Беларусь - Казахстан: перспективные направления сотрудничества

Обсудили сегодня и перспективные направления сотрудничества: среди них - вопросы в области торговли продовольствием и производство ветеринарных препаратов. 
Беларусь заинтересована в наращивании поставок в Казахстан продукции АПК, в первую очередь - мясо-молочной продукции, а также в поставках оборудования для строительства молочно-товарных ферм. Кроме этого, стороны говорили и о сотрудничестве по подготовке и переподготовки кадров.

Беларусь - Казахстан: перспективные направления сотрудничества

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: "Развитие агропромышленного комплекса не может быть без подготовленных квалифицированных специалистов. Это тоже одна их тем, мы сегодня выработали программу. В течение двух дней будут посещены молочный завод, агрокомбинат "Дзержинский", наш МТЗ, Белорусский аграрный технический университет, где будут выработаны направления в сотрудничестве в области науки, в области образования и самое главное - подготовки кадров".

Беларусь - Казахстан: перспективные направления сотрудничества


Сапархан Омаров, министр сельского хозяйства Казахстана: "У нас еще есть направление в сельхозтехнике. Мы на сегодняшний день вместе с Беларусью в этом направлении тесно работаем. В Казахстане есть уже совместные предприятия по выпуску сельхозтехники. Еще один вопрос у нас - сахарная отрасль. В Казахстане сейчас развиваем, и в этом направлении у Беларуси большой опыт. И здесь мы надеемся, что будем вместе работать, совместные предприятия создавать".

Беларусь - Казахстан: перспективные направления сотрудничества

Результаты двухстороннего взаимодействия  уже есть в области испытания сортов растений - работу в этом направлении продолжат. Напомним, первое заседание рабочей группы прошло в Казахстане в 2019 году.

 
 
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Без межгосударственного сотрудничества  в это непростое время не обойтись. Остановимся на одном из партнеров Беларуси - Казахстане. Взаимный товарооборот только...
 
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