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Новое месторождение нефти открыли в Беларуси
24.02.2021 16:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 фев – Sputnik. Первое в этом году месторождение нефти открыли в Беларуси, об этом рассказал Sputnik заместитель генерального директора по геологии компании "Белоруснефть" Петр Повжик.
Восточно-Избыньское месторождение стало четвертым в Хойникском районе Гомельской области. Нефть геологи обнаружили здесь на глубине 4200 метров в середине февраля этого года.
"Это первый случай в моей карьере, когда в одном районе находятся сразу четыре месторождения нефти. В прошлом году мы открыли здесь три", - сказал Повжик.
Сейчас бурильщики разрабатывают первую скважину месторождения. Она находится на глубине 4200 метров, приток нефти в сутки пока составляет 20 кубометров. Предварительные запасы специалисты оценивают в полмиллиона тонн.
"Нефть легкого, хорошего качества", - констатировал Повжик.
Последует
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