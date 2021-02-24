Новое месторождение нефти открыли в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 фев – Sputnik. Первое в этом году месторождение нефти открыли в Беларуси, об этом рассказал Sputnik заместитель генерального директора по геологии компании "Белоруснефть" Петр Повжик.

Восточно-Избыньское месторождение стало четвертым в Хойникском районе Гомельской области. Нефть геологи обнаружили здесь на глубине 4200 метров в середине февраля этого года.

"Это первый случай в моей карьере, когда в одном районе находятся сразу четыре месторождения нефти. В прошлом году мы открыли здесь три", - сказал Повжик.

Сейчас бурильщики разрабатывают первую скважину месторождения. Она находится на глубине 4200 метров, приток нефти в сутки пока составляет 20 кубометров. Предварительные запасы специалисты оценивают в полмиллиона тонн.

"Нефть легкого, хорошего качества", - констатировал Повжик.

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