Белстат подсчитал среднюю зарплату белорусов за январь 2021 года

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 фев – Sputnik. Средняя зарплата белорусских работников в январе 2021 года составила 1290 белорусских рублей. Такие данные обнародовал в понедельник Национальный статистический комитет. Это 496 долларов по текущему курсу Нацбанка.

По сравнению с декабрем 2020-го средняя заработная плата уменьшилась почти на 185 рублей: тогда она составляла 1474,6 рубля.

Минимальную заработную плату увеличили в Беларуси с 1 января 2021 года до 400 рублей. В конце прошлого года парламентарии предложили считать "минималку" по-новому: устанавливать ее "не ниже 30% от прогнозируемого уровня номинальной заработной платы на 2021 год по республике".

В целом, за 2020 год доходы белорусов увеличились на 8% по сравнению с 2019-м. Министр экономики Беларуси Александр Червяков заявил, что уровень доходов в прошлом году вырос на 4%, а заработная плата подросла на 8%.

Вместе с тем он сказал, что проблемы прошлого года перешли и в 2021-й. В частности, сфера услуг показала отрицательный результат. Тем не менее, экономика республики продемонстрировала более чем 1% прироста.