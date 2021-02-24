ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белстат подсчитал среднюю зарплату белорусов за январь 2021 года

24.02.2021 17:23 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 фев – Sputnik. Средняя зарплата белорусских работников в январе 2021 года составила 1290 белорусских рублей. Такие данные обнародовал в понедельник Национальный статистический комитет. Это 496 долларов по текущему курсу Нацбанка. 

По сравнению с декабрем 2020-го средняя заработная плата уменьшилась почти на 185 рублей: тогда она составляла 1474,6 рубля.

Минимальную заработную плату увеличили в Беларуси с 1 января 2021 года до 400 рублей. В конце прошлого года парламентарии предложили считать "минималку" по-новому: устанавливать ее "не ниже 30% от прогнозируемого уровня номинальной заработной платы на 2021 год по республике".

В целом, за 2020 год доходы белорусов увеличились на 8% по сравнению с 2019-м. Министр экономики Беларуси Александр Червяков заявил, что уровень доходов в прошлом году вырос на 4%, а заработная плата подросла на 8%.

Вместе с тем он сказал, что проблемы прошлого года перешли и в 2021-й. В частности, сфера услуг показала отрицательный результат. Тем не менее, экономика республики продемонстрировала более чем 1% прироста.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По сравнению с декабрем 2020 года средняя заработная плата белорусов уменьшилась почти на 185 рублей.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Новое месторождение нефти открыли в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by