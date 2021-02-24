В Беларуси с 1 марта дорожают некоторые марки сигарет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 фев – Sputnik. Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 марта, сообщили в Министерстве по налогам и сборам.

На 3-5 копеек подорожают нескольких видов "Короны" (ООО "Табак-Инвест")

На 5 копеек – некоторые видов сигарет "Форт" и Monte Carlo (ООО "Табак-Инвест")

На 5-10 копеек – Camel (ООО "Табак-Инвест")

Максимальное повышение цены составит 10 копеек, на эту сумму возрастет цена следующих видов сигарет

некоторые сигареты Kent и Vogue (Гродненская табачная фабрика "Неман")

Winston, Sobranie, LD Club Lounge (ООО "Табак-Инвест")

некоторые сигареты L&M, Marlboro и Parliament (ООО "Интер-Тобакко")

некоторые виды Dunhill и Vogue ("Беларусьторг")

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.

В предыдущий раз цены на сигареты повышались 1 февраля 2021 года.