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Установлен предельно допустимый рост стоимости социально значимых товаров

24.02.2021 18:43 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Гарантия справедливых цен на продовольствие и лекарства. Правительство установило предельно допустимый рост стоимости социально значимых товаров. В перечне  62 позиции продуктов. Среди них  крупы, хлеб, мясо, молочка, некоторые фрукты и овощи, ряд непродовольственных товаров, а также полсотни медицинских препаратов. С марта изменение цен на них не должно превышать 0,2 % к той, что сложилась на последний день предыдущего месяца.

Повышение сверх установленного предела  может быть только по согласованию со специальной комиссией при Совмине.
 
 
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Гарантия справедливых цен на продовольствие и лекарства. Правительство установило предельно допустимый рост стоимости социально значимых товаров. В перечне  62...
 
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