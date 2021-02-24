В МИД Беларуси прокомментировали участии иностранных дипломатов в судебных заседаниях в стране

Источник материала: Tut.by

Мы наблюдаем попытку внедрения западными странами практики воздействия на суд через дипломатов, заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, комментируя участие иностранных дипломатов в судебных заседаниях в Беларуси.



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В МИД заявили, что в стране «созданы условия открытости разбирательства и законодательно закреплены нормы, регулирующие возможность присутствия на судебных процессах, в том числе иностранных представителей (дипломатов, консульских работников) в судебных процессах, где одной из сторон выступает гражданин этого иностранного государства».

— Однако в настоящее время мы наблюдаем попытку внедрения западными странами новой практики — практики воздействия на суд через дипломатов. Необоснованное присутствие иностранных дипломатов на открытых судебных заседаниях по делам, не касающимся их граждан, является, по сути, попыткой скрытого участия в принятии судебного решения путем оказания давления на суд. При этом, подчеркну, такое давление оказывается не иностранным гражданином в личном качестве, а именно дипломатом как официальным представителем зарубежного государства. То есть, речь идет о де-факто давлении на суд со стороны иностранного государства.

Белорусская сторона считает, что такая практика неприемлема для любого суверенного государства.

— Попытки оказания зарубежными государствами давления на белорусскую судебную систему, включая спланированные PR-акции коллективного посещения иностранными дипломатами судебных процессов по делам, напрямую не связанным с гражданами этих государств, и не могут рассматриваться иначе как злоупотребление дипломатическим статусом. Мы оставляем за собой право пресекать такие попытки с использованием всех юридических возможностей, в соответствии с национальным законодательством и международным правом, включая механизмы, предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях, — сказал Глаз.

Высказался представитель ведомства и по поводу визитов дипломатов в неправительственные организации.

— Практика посещения иностранными дипломатами неправительственных организаций, тем более официально не зарегистрированных, в отношении сотрудников которых ведутся судебные разбирательства в связи с подозрениями в незаконной финансовой деятельности, в том числе с привлечением нелегальных ресурсов из-за рубежа, также выглядит сомнительно. Отдельно подчеркну, что необоснованные критические замечания по таким разбирательствам со стороны иностранных дипломатов выглядят особенно странно, поскольку подобная незаконная финансовая деятельность в их странах также преследуется по закону.

В последнее время иностранные дипломаты посетили ряд резонансных судебных заседаний, в том числе над журналисткой TUT.BY Катериной Борисевич и врачом БСМП Артемом Сорокиным, журналистками «Белсат» Дарьей Чульцовой и Екатериной Андреевой, по делу Белгазпромбанка. Кроме того, на этой неделе дипломаты стран ЕС, Великобритании и США побывали в офисе лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна», где не так давно проводили обыск.