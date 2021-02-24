Проверка слуха: Виктора Бабарико отпустили под домашний арест? Адвокат не подтверждает

Источник материала: Tut.by

Телеграм-канал «Белорусский фронт» сообщил , что Виктору Бабарико изменили меру пресечения с заключения под стражу под домашний арест. TUT.BY проверил этот слух.





Информация об изменении меры пресечения появилась на следующий день после того, как в суде по «делу Белгазпромбанка» был объявлен почти двухнедельный перерыв . Причина, по информации TUT.BY, в болезни одного из участников процесса.

Адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский информацию об изменении меры пресечения не подтвердил.

— Меру пресечения Виктору Дмитриевичу не изменили. Еще вчера я вместе с коллегой Натальей Мацкевич навещал его в СИЗО КГБ. Судя по тому, что мы видим в суде, никаких предпосылок для изменения меры пресечения на домашний арест нет, — сказал TUT.BY Лаевский.

Виктор Бабарико в СИЗО КГБ находится с 18 июня.

Напомним, по «делу Белгазпромбанка» проходят восемь фигурантов. Виктор Бабарико обвиняется в «отмывании» средств , полученных преступным путем (ст. 235 ч. 2 УК, до семи лет лишения свободы), и получении взятки в особо крупном размере (ст. 430 ч. 3 УК, до 15 лет лишения свободы). Алексей Задойко (бывший первый зампред правления Белгазпромбанка), Кирилл Бадей (и. о. председателя правления Белгазпромбанка после ухода Бабарико), Сергей Шабан (зампред правления Белгазпромбанка), Дмитрий Кузьмич (зампред правления банка), Александр Ильясюк (зампред правления банка), Сергей Добролет (бывший зампред правления банка) обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. Виктор Кобяк (основатель компании «Активлизинг») обвиняется в даче взятки повторно либо в крупном размере.