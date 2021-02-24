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Проверка слуха: Виктора Бабарико отпустили под домашний арест? Адвокат не подтверждает
24.02.2021 20:49 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Телеграм-канал «Белорусский фронт»
Информация об изменении меры пресечения появилась на следующий день после того, как в суде по «делу Белгазпромбанка» был объявлен почти двухнедельный
Адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский информацию об изменении меры пресечения не подтвердил.
— Меру пресечения Виктору Дмитриевичу не изменили. Еще вчера я вместе с коллегой Натальей Мацкевич навещал его в СИЗО КГБ. Судя по тому, что мы видим в суде, никаких предпосылок для изменения меры пресечения на домашний арест нет, — сказал TUT.BY Лаевский.
Виктор Бабарико в СИЗО КГБ находится с 18 июня.
Напомним, по «делу Белгазпромбанка» проходят восемь фигурантов. Виктор Бабарико
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Информация об изменении меры пресечения появилась на следующий день после того, как в суде по «делу Белгазпромбанка» был объявлен почти двухнедельный перерыв....
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